Martinelli tem artroscopia agendada no Fluminense e vira baixa para a seleção na Data Fifa

O meio-campista Martinelli concretizou o sonho de servir a seleção brasileira na última Data Fifa, em amistosos contra Austrália e Índia. Mas acabou se machucando nas semifinais da Copa Libertadores diante do Palmeiras e terá se realizar uma artroscopia no joelho esquerdo, se tornando baixa no Fluminense e uma opção a menos para Carlo Ancelotti nos amistosos de novembro.

Um dos melhores jogadores do Fluminense, Martinelli sempre viu o torcedor cobrar sua convocação à seleção nacional. A oportunidade veio após corte do atacante João Pedro, do Chelsea.

"Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo!", informou o Fluminense nesta sexta-feira.

O problema abrevia a temporada do jogador, já que o Fluminense tem apenas o Brasileirão por jogar (termina em 2 de dezembro) após cair nas penalidades diante do Palmeiras e o clube carioca não forçará um retorno antecipado sob risco de agravar o problema.

Em busca de novas peças para o meio após a aposentadoria de Casemiro, Carlo Ancelotti já avisou que usará os amistosos para observar o máximo de opções possíveis e Martinelli tinha expectativa de voltar a ser chamado, agora para os confrontos contra o Japão, dia 14 de novembro, e Singapura, dia 17.