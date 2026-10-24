Em busca da tranquilidade

Em um confronto direto e decisivo na luta contra o rebaixamento, o Botafogo visita o Internacional hoje, às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, atrás de uma vitória que pode afastá-lo de vez da zona de risco. Se vencer, o Alvinegro chegará a 42 pontos e ficará a apenas uma vitória dos 45, número que costuma garantir a permanência na elite.
O triunfo também afundaria ainda mais o Colorado, atualmente o primeiro time da zona da degola, com 32 pontos, sete a menos que os botafoguenses. Com isso, a régua ficaria ainda mais baixa para o Alvinegro escapar da queda para a Série B. Uma diferença de dez pontos para o adversário direto deixaria o Botafogo em situação muito confortável na tabela e livre para se preocupar com a classificação para a Sul-Americana.
Para a partida, o treinador deve repetir a mesma formação utilizada na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, mas conta com o retorno de Edenilson. O volante ficou cerca de um mês fora de combate por causa de uma lesão sofrida na derrota por 2 a 0 para o Mirassol.