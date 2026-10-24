Para curar a ressaca

Depois de ser eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, o Vasco precisa urgentemente virar a chave para o Campeonato Brasileiro. E a missão está longe de ser fácil, já que fará confronto direto com o Corinthians, hoje, às 18h30, em São Januário, na luta para fugir do fantasma do rebaixamento, e o retrospecto não anima.

O Gigante da Colina só venceu a equipe paulista uma vez nos últimos dez encontros como mandante, em julho de 2024. De resto, empatou três jogos e perdeu seis. Agora, porém, enfrenta o adversário em péssima fase.

Técnico do Vasco, Pedro Emanuel comentou a importância de buscar a vitória diante do Timão: "Sem dúvida, é um jogo fundamental para nós. Para nós e para o Corinthians. Estamos os dois na mesma situação. Jogamos em casa e a favor da torcida. Eu tenho certeza absoluta de que a nossa torcida não vai nos abandonar".

Neste momento, o Vasco soma 35 pontos e ocupa a 15ª posição. O Corinthians é o 16º, com 33. Quem abre a zona de rebaixamento é o Internacional, que tem 32. O cenário indica que quem perder ficará ainda mais ameaçado de queda para a Série B, e o vencedor terá um grande alívio para o restante do campeonato. Ainda mais se for o Cruz-Maltino, que tem um jogo a menos — o duelo com a lanterna Chapecoense, pela 21ª rodada, foi adiado.

Enquanto dividia as atenções com a Sul-Americana, o Vasco viu a boa sequência no Brasileiro chegar ao fim e voltou a ser ameaçado pelo Z-4 após o empate em 0 a 0 com o Remo e a derrota por 1 a 0 para o São Paulo. Por outro lado, a sequência do Corinthians é muito pior.

O Timão, que terá a estreia do técnico Seedorf à beira do campo, só ficou em péssima situação no Brasileiro porque está há nove rodadas sem vencer, com oito derrotas e um empate.