Nicolas Jackson decide, e Aston Villa bate Manchester City pelo Inglês

Manchester City entrou em campo na manhã deste sábado (24) para manter o 100% de aproveitamento na Premier League, diante do Aston Villa, fora de casa, no Villa Park, em Birmingham. No entanto, a equipe foi surpreendida pela boa atuação do centroavante Nicolas Jackson, ex-Chelsea e Bayern de Munique, que marcou duas vezes e garantiu a vitória dos mandantes por 2 a 1.

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Com a derrota, o time comandado por Enzo Maresca perdeu a oportunidade de manter distância para o vice-líder Arsenal, que ainda joga na rodada diante do Everton, no Emirates Stadium, em Londres. O clube de Manchester ainda viu o zagueiro Marc Guéhi falhar no primeiro gol anotado por Jackson, nos primeiros minutos de partida. Com a derrota, o time comandado por Enzo Maresca perdeu a oportunidade de manter distância para o vice-líder Arsenal, que ainda joga na rodada diante do Everton, no Emirates Stadium, em Londres. O clube de Manchester ainda viu o zagueiro Marc Guéhi falhar no primeiro gol anotado por Jackson, nos primeiros minutos de partida.

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Já o Aston Villa, de Unai Emery, dá um grande salto na tabela de classificação e se aproxima da zona de classificação dos torneios continentais. Após um início de temporada turbulento, o time conquistou a terceira vitória nas últimas quatro partidas na competição nacional. Já o Aston Villa, de Unai Emery, dá um grande salto na tabela de classificação e se aproxima da zona de classificação dos torneios continentais. Após um início de temporada turbulento, o time conquistou a terceira vitória nas últimas quatro partidas na competição nacional.

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Ambas as equipes retornam a campo pela Premier League no próximo sábado (31). O Manchester City encara o Brighton, no Etihad Stadium, ao meio-dia. Enquanto o Aston Villa recebe o Fulham, às 17h, novamente no Villa Park.

Ambas as equipes retornam a campo pela Premier League no próximo sábado (31). O Manchester City encara o Brighton, no Etihad Stadium, ao meio-dia. Enquanto o Aston Villa recebe o Fulham, às 17h, novamente no Villa Park.

O JOGO



O time mandante começou tomando as rédeas da partida e inaugurou o placar com apenas seis minutos. Nicolas Jackson aproveitou o erro do zagueiro Marc Guéhi, invadiu a área, deu um belo corte em Elliot Anderson e chutou alto, sem chances para o arqueiro Donarumma.

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A partida ficou em igualdade novamente no segundo tempo, aos sete minutos, com o norueguês Erling Haaland. Ele apareceu dentro da área após cruzamento de Iliman Ndiaye e cabeceou firme, longe do alcance do japonês Zion Suzuki. O camisa 9 chegou ao 16º gol na temporada em apenas 15 partidas. A partida ficou em igualdade novamente no segundo tempo, aos sete minutos, com o norueguês Erling Haaland. Ele apareceu dentro da área após cruzamento de Iliman Ndiaye e cabeceou firme, longe do alcance do japonês Zion Suzuki. O camisa 9 chegou ao 16º gol na temporada em apenas 15 partidas.

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No entanto, a alegria do City não durou muito tempo e Nicolas Jackson novamente colocou a equipe mandante em vantagem, aos 15 minutos da etapa complementar. Ele recebeu passe dentro da área e chutou quase em cima do goleiro do City, que não conseguiu espalmar e aceitou o tento. No entanto, a alegria do City não durou muito tempo e Nicolas Jackson novamente colocou a equipe mandante em vantagem, aos 15 minutos da etapa complementar. Ele recebeu passe dentro da área e chutou quase em cima do goleiro do City, que não conseguiu espalmar e aceitou o tento.