CBF confirma partida entre Vasco e Flamengo no Nilton Santos

A partida entre Vasco e Flamengo, que irá acontecer na próxima quinta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro, irá acontecer no Nilton Santos. A CBF confirmou o local da partida, que foi solicitado pelo Cruz-Maltino. O duelo será pela 33ª rodada da competição.

Os vascaínos não ter direito a 90% da carga do Nilton Santos (setores Leste, Oeste e Sul), enquanto os flamenguistas apenas 10% (setor Sul). O duelo afetará na luta contra o rebaixamento e pelo título da competição.

A ideia inicial era que São Januário fosse o palco, mas novamente a diretoria vascaína não conseguiu a aprovação da Polícia Militar nem da CBF. Entretanto, trabalha-se para que em 2027 possa haver uma mudança neste cenário, para o Cruz-Maltino voltar a receber clássicos em sua casa.

A decisão pelo Nilton Santos gera mais uma rusga entre os dois clubes arquirrivais. Afinal, havia um acordo entre eles para que as duas partidas do Brasileirão fossem no Maracanã.

Entretanto, o Vasco se viu prejudicado por não ter o estádio liberado pela gestão Fla-Flu para a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Diante dessa recusa e de outras, todas sob o argumento da preocupação com o mau estado do gramado, os vascaínos entenderam que não têm mais a obrigação de seguir com o acordo inicial.

A briga pelo Maracanã ocasionou uma verdadeira batalha judicial, com idas e vindas de decisões que inicialmente não aprovaram a partida do Cruz-Maltino no estádio e depois foram favoráveis. A indefinição até poucos dias antes do confronto de volta da competição sul-americana chegou a deixar sob risco a partida contra o Boca no Rio de Janeiro, com a Conmebol ameaçando levá-la para o Paraguai.



Durante essa briga, o presidente do Vasco, Pedrinho, avisou que pretende incomodar Flamengo e Fluminense sobre o estádio. Uma das possibilidade é contestar a licitação vencida pelos rivais em 2024.

"Fica, com muita humildade, um aviso para todas as pessoas. Se o Vasco passou um período sem representatividade e isso está incomodando, vai incomodar muito mais, inclusive em relação ao consórcio do Maracanã, com a licitação. Eu vou rever isso, pode ter certeza absoluta. Se o Vasco voltar ao seu trilho - e não estou falando sobre títulos, mas sobre reestruturação institucional - vai incomodar muito mais pessoas", garantiu o ex-jogador, que será candidato à reeleição.



Novo round da briga sobre o Maracanã



Com a realização da partida de terça-feira e, consequentemente a eliminação vascaína da Copa Sul-Americana, abriu-se uma nova frente na briga entre os clubes. O prejuízo estimado pela gestão do Maracanã foi de mais de R$ 300 mil com quebra de cadeiras, vasos sanitários e outros equipamentos.



O Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a postura dos torcedores do Vasco e destacou que o ato de vandalismo "demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial".