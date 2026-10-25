Sem penta, caixa sente o baque

Sem o sonho do penta, o Flamengo também perdeu a chance de aliviar o caixa. Eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis, o Rubro-Negro sai da Libertadores apenas com cerca de R$ 50 milhões em premiação.

O título renderia R$ 126 milhões e ajudaria a cobrir R$ 94,4 milhões abaixo das metas: R$ 16 milhões na Copa do Brasil e R$ 78,4 milhões a menos em vendas de jogadores. Ainda há o Brasileirão, mas a diferença entre campeão e vice não deve fazer grande diferença nas contas.

A diretoria do Mais-Querido ainda não se pronunciou após a queda na competição.