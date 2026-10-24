Abel critica calendário e questiona intervalo de jogos: 'Só três dias para preparar para final'

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Abel Ferreira desabafou sobre o calendário do futebol brasileiro em meio à disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores, além da pausa para a Data Fifa. O treinador também destacou o esforço do elenco para manter o desempenho após o desgaste físico e emocional da classificação à final continental.

"Eu entendo os selecionadores (técnicos de seleções), agora ponha-se no lugar do treinador do Palmeiras. Eles vão fazer jogos amistosos. Vocês na Europa não há jogos amistosos. Todos os jogos em que param estão a competir para alguma coisa. O que eu te estou a dizer é: entendo perfeitamente os selecionadores. Eu, se fosse selecionador, iria fazer aquilo que tinha que fazer. Agora ponham-se no lugar do treinador do Palmeiras. Tá a competir, tá na final da Libertadores, tá a competir pelo Campeonato Brasileiro, está a competir pela Copa do Brasil e tem este cenário que te estou a dizer", afirmou.

Abel fez o comentário em referência aos novos moldes da Data Fifa e à pausa para os jogos das seleções. Na última janela internacional, o Palmeiras teve 11 jogadores convocados, sendo oito do elenco principal e três das categorias de base.

"Se nós pensarmos a quantidade de lesões que temos e o desgaste emocional e intelectual dos jogadores e dos treinadores - que ninguém fala, só se fala dos jogadores, do desgaste, de rodar a equipa - e o treinador não roda", disse.

Mesmo com isso, o técnico ressaltou e elogiou o elenco após a vitória diante do Bragantino. O português pontuou sobre o esforço dos atletas e a dedicação em campo.

"Eu acho que o que fez a diferença foi o caráter, foi o esforço e foi o compromisso do elenco. Sabemos que há três dias atrás a intensidade emocional e física do jogo foi muito grande. Vocês viram hoje a equipa muito mais leve", comentou.

Com o resultado o Palmeiras assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe aguarda a definição de Flamengo e Atlético-MG nesta segunda-feira.

O clube alviverde retorna a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.