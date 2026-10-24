Fluminense é surpreendido pela Chapecoense e vê G-4 do Brasileirão se distanciar

O Fluminense foi surpreendido por uma Chapecoense guerreira e foi derrotado por 2 a 1 na noite deste sábado. O time catarinense contou com excelente atuação de Giovanni Augusto, que deu assistência para gol de Bolasie e também deixou sua marca. Guga foi quem marcou para os cariocas, empatando no primeiro tempo. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).
A derrota mantém o Fluminense fora do G-4, zona de acesso à fase de grupos da Libertadores. O time carioca aparece em quinto lugar, com 51 pontos, posição que dá direito à fase preliminar da competição continental. Cruzeiro e Athletico fecham o G-4 com 54 pontos cada.
Com a vitória, a Chapecoense ganha motivação para a reta final, mas a situação ainda é dramática. O time segue na 20ª e última colocação com 21 pontos, cinco a menos do que o Remo, 19º colocado, e 14 a menos do que o Inter, primeiro fora do Z-4 com 35. Ao menos encerrou jejum de cinco jogos, sendo um empate e quatro derrotas.
A Chapecoense surpreendeu ao abrir o placar logo aos oito minutos. Bruno Pacheco fez belo corte na esquerda, no campo ofensivo, e a bola ficou com Giovanni Augusto, que cruzou para a área. Bolasie se jogou e, mesmo de lado para o gol, conseguiu completar com o pé direito antes de a bola tocar o chão.
Entretanto, o Fluminense teve tranquilidade para chegar ao empate aos 29 minutos. Guilherme Arana cruzou da esquerda e Hulk apareceu na segunda trave para cabecear para o meio. Guga, na marca do pênalti, teve estilo para dominar e depois completar para o gol, sem deixar a bola cair.
Ainda antes do intervalo, a Chapecoense assustou novamente com Bolasie, que chutou no cantinho, mas parou em bela defesa de Fábio.
Assim como ocorreu no primeiro tempo, a etapa final teve gol cedo da Chapecoense. Giovanni Augusto recebeu na esquerda, avançou na diagonal e tocou para Túlio, que fez bem o pivô e devolveu. Ainda fora da área, Giovanni Augusto chutou no cantinho oposto, colocado, para fazer 2 a 1.
Depois disso, os cariocas tiveram dificuldade para furar a forte marcação catarinense. Precisou usar o talento individual para voltar a assustar. Lucho Acosta deu um lençol na entrada da área, mas chutou mal, por cima. Depois, Guilherme Arana ficou com sobra na esquerda da área e chutou cruzado, com muito perigo, mas para fora.
Praticamente no último lance, Guga cruzou na área e Serna perdeu o gol. Ele subiu sozinho na pequena área e completou de cabeça, tentando tirar do goleiro, mas mandou para fora.
Na 33ª rodada, os dois times voltam a campo já na quarta-feira, às 19h30. A Chapecoense visita o Red Bull Bragantino no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Já o Fluminense joga no Maracanã, no Rio, diante do Internacional.
FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 2 X 1 FLUMINENSE
CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo (Rafael Thyere) e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (Bruno Matias) e Giovanni Augusto; Marcinho (Fernando), Garcez (Túlio Eduardo) e Bolasie (Kevin Ramírez). Técnico: Rafael Lacerda.
FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Renê) e Guilherme Arana; Hércules (Rodrigo Castillo), Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Wesley Natã (Lucho Acosta), Hulk (German Cano) e Serna. Técnico: Marcão.
GOLS - Bolasie, aos oito, e Guga, aos 29 minutos do primeiro tempo. Giovanni Augusto, aos dez minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Camilo e Yago Felipe (Chapecoense). Guilherme Arana (Fluminense).
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
PÚBLICO - 3.664 torcedores.
RENDA - R$ 154.330,00.
LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).