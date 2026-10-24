Seedorf admite Corinthians abalado, mas aposta em reação: 'Conhecemos nossa força'

O técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, admitiu que o time está abalado com a situação no Brasileirão, na qual não vence há 10 jogos e entrou na zona de rebaixamento, com 33 pontos, em 17º lugar, após a derrota neste sábado para o Vasco por 3 a 2, em São Januário.

"É normal o abalo no final. Você trabalha tanto e é difícil virar tudo que é positivo. Não acabou aqui", afirmou o holandês, acrescentando que o time está com raiva pela falta de resultados. "Hoje tivemos alguns momentos que poderiam ter feito coisas melhores na fase ofensiva e na fase defensiva."

O Corinthians vencia por 2 a 1 e levou a virada nos minutos finais da partida, mas de acordo com o treinador o time mostrou que acredita no trabalho. "Conhecemos nossa força, vamos jogar em casa. Esse jogo já foi, infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria, mas faz parte."

O técnico afirmou que foram as circunstâncias do jogo que o obrigaram a fazer substituições que recuaram o time, antes dos 25 minutos do segundo tempo. "Seria mais justo perguntar por que fiz as trocas", afirmou o holandês ao ser questionado sobre as substituições que alteraram a estrutura tática da equipe para compactar o meio-campo. "O Yuri já estava morto. A gente precisava de profundidade e energia, e o Bidu pediu para sair", completou o treinador sobre as substituições dos atacantes. "Era minha obrigação mexer."

Seedorf afirmou que após o Corinthians virar para 2 a 1 no começo do segundo tempo o Vasco passou a jogar sem lógica. "Eles botaram 5 na frente e a gente tinha que defender. Precisávamos de capacidade de quase 25 minutos de jogar diferente de uma estrutura que a gente preparou. O adversário vai com tudo e coloca todo mundo lá na frente."

O treinador elogiou o grupo apesar da campanha lamentável no segundo turno do Brasileiro. "O grupo está trabalhando bem todos os dias, com entrega e vontade. Falta essa vitória que estamos buscando, mas não vamos parar de buscar."