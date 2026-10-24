Fortaleza empata com a lanterna Ponte Preta e fica em quarto lugar na Série B

Único invicto do returno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza empatou por 2 a 2 com a rebaixada Ponte Preta, neste sábado, em jogo disputado no estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba (SP), pela 35ª rodada. Não foi o resultado esperado pelo time cearense, que continua na briga pelo acesso à elite.

Com 61 pontos, ocupa a quarta posição, atrás de Juventude (61), Vila Nova (62) e do Novorizontino (64). Os dois primeiros colocados vão subir direto, enquanto as outras duas vagas serão definidas em playoffs entre os times que terminarem entre a terceira e sexta posições.

Com seu gramado em reformas, a Ponte Preta tem atuado fora de Campinas. Apesar de já rebaixada, luta para superar os 17 pontos do Duque de Caxias, de 2011, e não ter a pior campanha da história da competição. Com o empate, chegou aos 15 pontos e completou seis jogos sem vencer, ainda na lanterna da tabela.

A primeira etapa começou com o Fortaleza aproveitando o clima no estádio, esvaziado de torcedores em Indaiatuba, para assumir as rédeas da partida e ter mais posse de bola, controlando as ações. Na marca dos 21 minutos, quando tinha 80% de posse de bola, Chico da Costa finalizou e a bola bateu no braço de Gabriel Caran, para o árbitro marcar pênalti. Na cobrança, Maílton bateu forte e rasteiro, no canto direito do goleiro, para fazer 1 a 0.

Depois do gol, os campineiros começaram a reagir e, aos poucos, foram entrando no jogo. Já na reta final, aos 41 minutos, chegaram ao empate após cruzamento de Danilo Barcelos em cobrança de escanteio, com Gustavo Almeida desviando de cabeça no meio da defesa.

Depois, em contra-ataque em velocidade, Gustavo Telles avançou com a bola dominada e serviu Brandão pela direita. De fora da área, o atacante bateu forte para vencer João Ricardo, virando o placar aos 46 minutos.

No segundo tempo, a equipe cearense, comandada por Paulo Autuori, buscava evitar a primeira derrota no returno e repetia a estratégia de empurrar os donos da casa para trás, mantendo-se com mais posse de bola.

Após alterações, a estratégia deu certo: Paulo Baya recebeu pela esquerda, dominou e cruzou na medida para Rodriguinho desviar de cabeça e deixar tudo igual aos 19 minutos.

Os visitantes continuavam melhores e rondavam a área da Ponte Preta, abusando dos cruzamentos, já na base do abafa nos minutos finais. Apesar de todo o volume, o Fortaleza não foi capaz de construir nenhuma grande chance clara para furar a retranca pontepretana.

Com objetivos completamente distintos, os times retornam a campo na próxima semana. A Ponte Preta, já rebaixada, luta para não ter a pior campanha da história da Série B e busca superar os 17 pontos do Duque de Caxias, em 2011. A equipe vai até o Heriberto Hülse e encara o Criciúma na sexta-feira (30), às 19h30 Enquanto isso, o Fortaleza segue lutando pelo acesso e retorna ao Castelão na segunda-feira (2), às 16h, diante do Atlético-GO, em um duelo direto por uma vaga no G-6.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 2 FORTALEZA

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Di Mauro, Gabriel Caran, Gustavo Almeida e Danilo Barcelos; Gustavo Telles (Diego Leão), Rodrigo Souza (Denis) e Karl (Juan Rodrigues); David da Hora (Manu), Brandão e Peu (Lucas Cunha). Técnico: Gilson Kleina

FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Naris, Bastos e Maurício Mucuri (Lucca Prior); Ronald (Nathan Fogaça), Pierre e Rodriguinho; Vitinho (Paulo Baya), Chico da Costa e Pedro Henrique (Welliton). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Maílton, aos 24 minutos, Gustavo Almeida, aos 43, e Brandão, aos 46 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, Gustavo Telles, Di Mauro e Vinícius Ferrari (Ponte Preta) Maílton (Fortaleza)

ÁRBITRO - Matheus de Moraes Silva (DF)

RENDA - R$ 31.460,00

PÚBLICO - 759 torcedores

LOCAL - Estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba (SP).