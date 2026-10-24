CRB entra no G-6 e decreta rebaixamento do Londrina na Série B

O CRB conseguiu uma importante vitória e, de quebra, decretou mais um rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, recebeu o Londrina no Rei Pelé, em Maceió (AL), e venceu por 2 a 1, com gols de Crystopher e Danielzinho. O time paranaense caiu para a Série C, se juntando a América-MG e Ponte Preta.

Com a vitória, o CRB chegou a 55 pontos e assumiu a sexta colocação, aproveitando bem a derrota do Atlético-GO diante do Novorizontino, por 1 a 0, mais cedo neste sábado.

Já o Londrina, com 32 pontos, aparece em 18º lugar. Como só restam três jogos, o time paranaense só pode chegar a 41 pontos e volta à Série C apenas uma temporada depois do acesso. O Ceará, primeiro fora do Z-4, já soma 43. O último rebaixamento ficará entre Avaí (37), Ceará (43), Náutico (43) e Athletic-MG (44). Destes, Ceará e Náutico ainda jogam na rodada.

O CRB começou com intensidade e assustou nos primeiros minutos com chute de Pedro Castro, que exigiu grande defesa de Luan Ribeiro, e Danielzinho, que parou na trave. O Londrina respondeu com chute cruzado de Hebert, salvo por Vitor Caetano com as pontas dos dedos.

O goleiro do Londrina ainda salvou outras duas finalizações, de Thiaguinho e João Neto. Este último ainda acertou a trave do time paranaense outra vez. Mas aos 33 o gol saiu. Crystopher tabelou com Danielzinho e recebeu de volta pelo alto. Ele dominou com o peito, tomando a frente do adversário e, já dentro da área, chutou rasteiro para fazer 1 a 0 para o CRB.

Aos 39, os papéis se inverteram. Crystopher recebeu na meia-lua e rolou para a esquerda. Danielzinho chutou de primeira, no ângulo oposto, para marcar um golaço.

Na volta para o segundo, apesar de algumas boas chegadas do CRB, foi o Londrina que conseguiu descontar. Aos 18, Hebert recebeu na direita da área e chutou cruzado. A bola chegou na segunda trave e Igor Bahia se jogou para completar.

Apesar do gol, o CRB foi quem seguia com os lances mais perigosos, sendo freado pela boa atuação do goleiro Luan Ribeiro. Crystopher ainda acertou o travessão outra vez. O Londrina também acertou o travessão com Caio Rodrigues, mas o placar não se alterou mais.

O Londrina é o primeiro a voltar a campo na 36ª rodada, no domingo (1º), às 16h, quando recebe o América-MG no estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Na segunda-feira (2), às 20h30, o CRB estará em Goiânia (GO), onde duela com o Goiás no Hailé Pinheiro, a Serrinha.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 LONDRINA

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat (Reverson); Crystopher, Pedro Castro (De Lucca) e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Vinícius Barata), João Neto (Ygor Catatau) e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.

LONDRINA - Luan Ribeiro; Kauê Leonardo, Caio Rodrigues, Wallace e Heron; Tárik (Pablo Dyego), Geovane Meurer (Guilherme Cachoeira) e Guilherme Portuga (Lucas Marques); Vitinho (João Andrade), Igor Bahia e Hebert (Gilberto). Técnico: Hugo Chacon.

GOLS - Crystopher, aos 33, e Danielzinho, aos 39 minutos do primeiro tempo. Igor Bahia, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallace e Heron (Londrina).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).