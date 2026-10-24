Seedorf se guia pelo medo e leva Corinthians à zona de rebaixamento com derrota para o Vasco

O Corinthians vencia o Vasco de virada, por 2 a 1, neste sábado, em São Januário, quando o técnico Clarence Seedorf decidiu fazer substituições para recuar o time, antes dos 25 minutos do segundo tempo, e pagou caro. Com uma atuação brilhante de Marino Hinestroza, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols, os vascaínos protagonizaram a segunda virada e venceram por 3 a 2 o jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Sem vencer há 10 jogos, a equipe corintiana entra na zona de rebaixamento, com 33 pontos, em 17º lugar, porque o Internacional venceu o Botafogo por 3 a 0 e chegou aos 35, subindo para 16º. Já o Vasco dispara para a 13ª posição, com 38.

Pela primeira vez, o time do Parque São Jorge foi a campo sob o comando de Seedorf no banco de reservas. Ele já treina os corintianos há mais de uma semana, mas não estava com a documentação regularizada no empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira, quando teve de assistir ao jogo no setor oeste da Neo Química Arena.

O treinador holandês arriscou fazer o experimento de escalar o lateral-esquerdo Matheus Bidu como atacante, em uma trinca ofensiva da qual também faziam parte Yuri Alberto e Dieguinho. Bidu jogou dos dois lados, invertendo com Dieguinho, mas a aposta não chegou a surtir o efeito desejado ao longo da etapa inicial.

O Vasco foi, durante boa parte do tempo, superior aos adversários. Rondava a área corintiana e impunha muito esforço aos defensores, inclusive a Hugo Souza, que fez defesa importante para impedir gol de Colidio. O goleiro corintiano, contudo, falhou ao não segurar a bola em um cruzamento rasteiro de Cuiabano, aos 34 minutos. Gustavo Henrique conseguiu afastar, porém para o meio da área, onde Pumita Rodríguez dominou e chutou para abrir o placar.

Frágil defensivamente, o Corinthians teve raros momentos vivazes no setor ofensivo. As melhores chances foram de Yuri Alberto, que se atrapalhou ao receber um lançamento de Bidon e, pouco depois, parou em Léo Jardim ao disparar sem ângulo caindo pelo lado esquerdo da área. De forma geral, o camisa nove estava muito isolado e dependia dos lançamentos esporádicos dos meio-campistas, enquanto seu companheiros de ataque faziam atuações apagadas nos flancos.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo, começando pela participação mais ativa de Bidu, que passou a ser mais agudo pela esquerda. Foi em um lançamento, tipo de jogada que o time paulista vinha insistindo tanto, que veio o empate. Breno Bidon colocou na área e Gustavo Henrique desviou de cabeça para a rede.

Sem diminuir o ritmo, os corintianos continuaram ocupando o campo de ataque, até que Angileri arriscou um chute de fora da área e Bidu, no meio do caminho, desviou de peito para tirar Léo Jardim do lance e concretizar a virada.

O Vasco reagiu mal, inicialmente, à desvantagem. Com a bola no pé, porém nervoso, não conseguia encaixar as jogadas ofensivas. Seedorf escolheu proteger o Corinthians e tirou Bidon e Garro, seus dois nomes com mais capacidade de criação, para colocar os volantes Charles e Allan.

Mesmo perdendo a criatividade que os dois nomes sacados ofereciam, a equipe paulistana teve chances em lances rápidos com Yuri Alberto e Kaio César, mas parou por aí. Com o time desfigurado pelas escolhas de Seedorf, o time paulista viu Marino Hinestroza, que entrou incendiando no segundo tempo, colocar a defesa corintiana no bolso e marcar os dois gols que recolocaram o Vasco em vantagem no placar.

VASCO 3 X 2 CORINTHIANS

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa (Brenner), Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez (Marino Hinestroza), Bruno Duarte (David) e Colidio (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Allan); Dieguinho (Kaio Cesar), Yuri Alberto (Gui Negão) e Matheus Bidu (Lingard). Técnico: Clarence Seedorf.7

GOLS: Pumita Rodríguez, aos 34 minutos do primeiro tempo. Gustavo Henrique, aos cinco, Matheus Bidu, aos 11, e Marino Hinestroza, aos 42 e 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS: Angileri, Lingard Rodrigo Garro (Corinthians).

RENDA: R$ 1.042.402.50.

PÚBLICO: 18.335 Pagantes (19.048 total).

LOCAL: São Januário, no Rio.