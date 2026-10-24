'Não vem sendo um ano tranquilo, diz Dorival Jr. sobre temporada do São Paulo

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Mirassol neste sábado, no Maião, em Mirassol, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador Dorival Jr. falou sobre a temporada da equipe tricolor, afirmando que não foi "simples e tranquila" e que a equipe está se mostrando confiante nesta reta final de competição.

"Não vem sendo um ano simples, tranquilo. Desde que cheguei aqui, eu não consigo repetir a equipe. A cada momento, vêm nos faltando jogadores importantes. Nossa linha defensiva mudou completamente desde a minha chegada. Tivemos diversos zagueiros e hoje o São Paulo é a terceira melhor defesa de uma competição difícil", afirmou o comandante.

"Espero que possamos ter um final de competição diferente desse período em que buscamos um equilíbrio e ele não acontecia. Sinto a equipe mais confiante neste momento", complementou o treinador.

Com o empate diante do Mirassol, o São Paulo chegou a 43 pontos e assumiu a 9ª colocação, afastando-se da parte de baixo da tabela. Dorival afirmou que o foco nesta parte final do Brasileirão é terminar na melhor posição possível: "Melhor colocação possível, não pode ser diferente".

Sobre o duelo no interior paulista, o treinador afirmou que espera uma equipe mais equilibrada após sofrer no começo da partida. Nos primeiros minutos do jogo, o Mirassol abriu o placar e criou boas chances para ampliar o marcador.

"Fiquei muito chateado com esse primeiro momento que tivemos na partida. Espero que não se repita mais, que, a partir do jogo contra o Bahia, possamos ter um jogo mais equilibrado dentro daquilo que a equipe apresenta", disse o comandante.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Bahia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.