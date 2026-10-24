Maringá vence a Ferroviária em Araraquara e coroa acesso com título da Série C

O Maringá é campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time paranaense venceu a Ferroviária por 2 a 1 no jogo de volta da final e, depois do empate por 1 a 1 na ida, ficou com o título no placar agregado de 3 a 2, em jogo realizado na Arena Fonte Nova, em Araraquara (SP).

Os dois times já haviam garantido o acesso à Série B na segunda fase, junto com Santa Cruz e Inter de Limeira. O Maringá coroa a campanha com o título, o que lhe garante uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil 2027.

Esta foi a primeira conquista nacional do Maringá. Fundado em 2010, vai disputar a segunda divisão pela primeira vez. O time paulista, fundado em 1950 e que também buscava seu primeiro título nacional, acumula quatro participações na Série B, sendo a última em 2025.

A Ferroviária não começou o jogo bem e sofreu dois gols com 12 minutos, o que mudou toda a partida. Logo aos três minutos, após cobrança de escanteio, Lucas Bonifácio protegeu bem dentro da área e pegou na veia, mandando no cantinho.

A Ferroviária teve esperança quando o árbitro marcou pênalti, mas a marcação foi anulada após revisão no VAR. Aos 12, o segundo gol saiu. Jhow foi acionado na direita e levantou na pequena área. Ronald Camarão fez jogada de corpo e apareceu livre para completar de coxa.

No segundo tempo, a Ferroviária teve dificuldades, mas conseguiu descontar aos 36 minutos. Arthur Schilling brigou pela bola na linha de fundo, na esquerda, e acionou Fau na área. Ele limpou bem e tocou para trás, encontrando Denilson Silva, que chutou de primeira, no alto, para diminuir.

Apesar da pressão no fim, a Ferroviária não conseguiu o empate. No apito final, os dois times protagonizaram cenas lamentáveis, com socos, empurrões, chutes, voadoras e tudo o que uma briga tem direito. Apesar da intensidade, a briga não durou muito tempo e o Maringá pôde comemorar o título com os torcedores que viajaram ao interior paulista.