São Bernardo vira nos acréscimos, se livra do rebaixamento e tira o Vila Nova da liderança

Com uma grande virada nos acréscimos, o São bernardo venceu por 3 a 2 o Vila Nova-GO, neste sábado, no estádio Primeiro de Maio, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro. O visitante vencia o jogo no tempo normal, mesmo estando com um jogador a menos, mas levou dois gols na reta final.

Os goianos perderam uma invencibilidade que durava desde a 27ª rodada e a liderança para o Novorizontino, que bateu o Atlético-GO por 1 a 0 e chegou aos 64 pontos. Enquanto isso, o time goiano segue com 62, agora em segundo lugar.

O resultado foi importante para o time paulista retomar a confiança e o espírito de luta, vencendo depois de três partidas e chegando aos 49 pontos. Está livre da ameaça de rebaixamento.

A primeira etapa começou muito movimentada, com o Vila Nova indo para cima e abrindo o placar logo no primeiro minuto. Janderson recebeu em posição legal, encobriu o goleiro Alex Alves com um chapéu e finalizou para marcar um golaço.

O São Bernardo, por sua vez, deu o troco rapidamente e empatou aos cinco minutos, com Lucas Lima, que recebeu passe de Fabrício Daniel pela esquerda e completou para o gol.

Na etapa final, o Vila Nova, que buscava a vitória para se manter na liderança e garantir a vaga entre os seis primeiros para disputar os playoffs, foi para cima e conseguiu retomar a vantagem logo aos três minutos. Janderson bateu forte dentro da área, Alex Alves defendeu, mas o rebote ficou com o atacante Everton Galdino. Com faro de gol, apareceu para, sozinho, escorar para o gol e fazer 2 a 1.

Dez minutos mais tarde, o lateral Hayner foi expulso ao protagonizar uma cena inusitada: discutiu com um torcedor da casa e mostrou o dedo do meio da mão direita. Com um jogador a menos, os visitantes passaram a adotar uma postura mais defensiva e foram muito pressionados até levarem o castigo nos minutos finais, com requintes de crueldade.

Aos 50 minutos, Hyoran cruzou, Helton Leite tentou espalmar, mas a bola ficou para o zagueiro Rodrigo Ferreira bater firme e deixar tudo igual. No último minuto do jogo, aos 55, Dudu Miraíma pegou a sobra na entrada da área e bateu com categoria, colocado, para virar o jogo de maneira incrível.

Em momentos distintos na competição, São Bernardo e Vila Nova voltam a campo no próximo fim de semana, pela 36ª rodada. O São Bernardo viaja até Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá, no domingo (1º), às 18h30, na Arena Pantanal, enquanto o Vila Nova recebe o Juventude no sábado (31), em um duelo direto, às 18h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 3 X 2 VILA NOVA

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Marcão Silva (Hyoran), Jemerson, Luizão e Pará; Dudu Miranda, Lucas Lima (Foguinho), Lucas Fernandes (Breninho); Pedrinho (Daniel Davi) e Fabrício Daniel (Daniel Amorim). Técnico: Vinícius Bergantin

VILA NOVA - Helton Leite; Hayner, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor; João Vieira (Nathan Camargo), Higor Meritão (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel (Igor Cariús); Everton Galdino (Willian Formiga), André Luis (Dellatorre) e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Janderson, com um, e Lucas Lima, aos cinco minutos do primeiro tempo. Everton Galdino, aos três, Rodrigo Ferreira, aos 50 e Dudu Miraíma, aos 55 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu Miraíma e Foguinho (São Bernardo) Igor Cariús (Vila Nova)

CARTÃO VERMELHO - Hayner (Vila Nova)

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ)

RENDA - R$ 80.670,00

PÚBLICO - 1.553 torcedores

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)