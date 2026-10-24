Novorizontino vence Atlético-GO em Goiânia e assume a liderança isolada da Série B

Na briga pelo título e pelo acesso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino conquistou uma importante vitória ao bater por 1 a 0 o Atlético-GO, neste sábado, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 35ª rodada. Com 64 pontos, o time paulista assumiu a liderança isolada, dois pontos na frente do Vila Nova-GO, que tem 62 porque perdeu por 3 a 2 para o São Bernardo, na região do ABC paulista.

De outro lado, o Atlético-GO continua com 54 pontos e vê diminuir suas chances de, pelo menos, ficar dentro do G-6 - zona de disputa dos playoffs. Nesta temporada, os dois primeiros colocados vão subir direto à elite, enquanto as outras duas vagas serão definidas em jogos entre os times que terminarem entre a terceira e a sexta posições.

Como esperado, pelo próprio equilíbrio de forças entre os dois times, o jogo começou truncado, na base dos estudos. Aos poucos, porém, como mandante, os goianos foram mais efetivos no ataque, embora as finalizações não tenham sido feitas com precisão.

Desta forma, o Atlético-GO chutou com perigo várias vezes, mas apenas numa delas obrigou o goleiro Jordi a fazer boa defesa, num chute de Gustavo Coutinho.

O visitante paulista foi mais tímido, embora conseguisse administrar o ritmo de jogo. Mas ameaçou somente uma vez num chute de longe de Rômulo, que passou perto da trave direita do goleiro Paulo Vitor.

O Novorizontino voltou mais 'corajoso' no segundo tempo e passou a rondar a área atleticana. E saiu na frente numa cobrança de falta de Eduardo Brock. Na frente da grande área, ele bateu forte no canto do goleiro Paulo Vitor, que não conseguiu defender, aos 14 minutos, 1 a 0.

A partir daí, o Novorizontino ficou mais à vontade em campo, recuou um pouco para se garantir na defesa e passou a explorar os contra-ataques. As vezes levou perigo.

De outro lado, o Atlético-GO criou chances claras, porém, manteve os mesmos erros do início de jogo, com finalizações para fora. O goleiro Cesar, que substituiu a Jordi, machucado, não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa.

Na parte final de jogo, debaixo de chuva, o Atlético-GO manteve a pressão, teve mais chances, mas não soube tirar proveito delas para, pelo menos, evitar a derrota. Nos acréscimos, o Novorizontino quase marcou o segundo gol num lance atípico. Diego Galo chutou de longe, encobriu o goleiro Paulo Vitor, mas a bola explodiu no travessão e subiu.

Na 36ª rodada, o Atlético-GO vai tentar se recuperar diante do Fortaleza, na Arena Castelão, no dia 2 de novembro. Um dia antes, o Novorizontino volta para casa onde recebe o Operário-PR. O time paulista continua na briga direta pelo acesso, mas já garantiu, pelo menos, uma vaga nos playoffs.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 NOVORIZONTINO

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Warley, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes (Gustavo Daniel); Daniel Peixoto (Terans), Netinho e Marrony (Bruno José); Geovany Soares, Gustavo Coutinho (João Pedro) e Gustavo Maia (Henrique Freitas). Técnico: Roger Silva.

NOVORIZONTINO - Jordi (César); Madson (Alvariño), Eduardo Brock, Carlinhos e Patrick; Matheus Bianqui (Juninho), Luís Oyama (Léo Naldi) e Rômulo; Nicolas Careca (Diego Galo), Carlão e Reidiney. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Eduardo Brock, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Netinho, Daniel Peixoto, Marrony e Gustavo Maia (ATL); Madson, Alvariño e Enderson Moreira (NOV).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).