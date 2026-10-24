Botafogo de Tite perde por 3 a 0 para o Inter, que pressiona Corinthians na luta contra a queda

O Botafogo de Tite voltou a perder no Campeonato Brasileiro e viu a reação iniciada na rodada anterior ser interrompida com uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, neste sábado (24), no Beira-Rio. Em um gramado pesado, a equipe carioca encontrou dificuldades para construir suas jogadas e foi castigada pela eficiência colorada. Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram pela 32ª rodada.
O resultado leva o Inter aos 35 pontos e aumenta a pressão sobre o Corinthians. A situação dos gaúchos na tabela depende da sequência da rodada. O Botafogo permanece com 39 e desperdiça a oportunidade de ampliar sua margem sobre os concorrentes da parte de baixo.
Depois de conquistar sua primeira vitória no comando alvinegro ao superar a Chapecoense por 1 a 0, Tite não conseguiu dar continuidade à recuperação. Seu time teve oportunidades de marcar, mas esbarrou nas defesas de Kauan Jesus e deixou espaços que o Inter aproveitou para construir o placar.
INTER APROVEITA OS LADOS E ABRE VANTAGEM
O estado do campo condicionou o primeiro tempo. Com a bola prendendo no gramado, as duas equipes tiveram dificuldades para acelerar a troca de passes e recorreram a lançamentos, cruzamentos e finalizações de longe. A disputa física prevaleceu sobre as combinações ofensivas.
O Inter ameaçou aos dez minutos, quando Bruno Gomes arriscou de fora da área e exigiu defesa de Gabriel Batista. Aos 20, Alan Patrick cobrou escanteio na primeira trave, Alerrandro desviou e Danilo apareceu sobre a linha para impedir o gol.
O volante também participou da melhor construção do Botafogo até aquele momento. Aos 27, encontrou um passe preciso para Cristian Medina, que finalizou cruzado e obrigou Kauan Jesus a buscar a bola no canto esquerdo.
Quatro minutos depois, o Inter transformou uma jogada pelos lados em vantagem. Aguirre avançou pela direita e cruzou para Matheus Bahia, que apareceu na segunda trave e abriu o placar.
O Botafogo respondeu em outro cruzamento. Alex Telles encontrou Tiquinho Soares, que se antecipou à marcação e desviou de esquerda. Kauan Jesus fez mais uma defesa importante, preservando a vantagem colorada em um momento no qual os visitantes ainda buscavam equilíbrio.
Nos acréscimos, o Inter ampliou em um lance de insistência dentro da área. Maripán finalizou sem acertar a bola em cheio, mas Juninho aproveitou a sobra, girou e bateu sem dar chance a Gabriel Batista. A vantagem de dois gols premiou a presença dos defensores no ataque e complicou o trabalho de Tite para o intervalo.
MUDANÇAS NÃO IMPEDEM O TERCEIRO
As alterações do Botafogo na segunda etapa não foram suficientes para mudar o controle da partida. O Inter manteve a organização, protegeu sua vantagem e encontrou espaço para atacar quando os cariocas tentavam avançar.
Aos 20, uma transição rápida praticamente definiu o confronto. Alan Patrick encontrou Alerrandro, que carregou a bola, invadiu a área e serviu Bernabei. Livre, com o goleiro fora da jogada, o argentino completou para fazer 3 a 0.
O Botafogo cresceu na reta final, mas não conseguiu diminuir. Em uma oportunidade, Alan Patrick errou um passe, Arthur Cabral recuperou a bola e acionou Ziyech. O marroquino bateu de direita, e Kauan Jesus fez uma defesa no canto esquerdo.
Marçal também esteve perto do gol. Após aproveitar um rebote de escanteio, o zagueiro emendou um voleio de primeira e acertou a trave.
PRÓXIMOS JOGOS
As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (28), pela 33ª rodada. O Internacional visita o Fluminense, às 19h30, no Maracanã. O Botafogo enfrenta o Remo, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 3 x 0 BOTAFOGO
INTERNACIONAL: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Guillermo Maripán e Juninho; Braian Aguirre, Ronaldo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Paulinho) e Matheus Bahia; Alan Patrick (João Victor), Bernabei (Calebe) e Alerrandro (João Bezerra). Técnico: Eduardo Baptista.
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Cristian Medina (Júnior Santos), Danilo (Huguinho) e Álvaro Montoro; Matheus Martins (Ziyech) e Tiquinho Soares (Arthur Cabral). Técnico: Tite.
GOLS - Matheus Bahia, aos 31, e Juninho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Bernabei, aos 20 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Bernabei (Internacional); Ferraresi e Montoro (Botafogo)
RENDA - Não divulgada
PÚBLICO - 33.406 torcedores
ÁRBITRO: Davi de Oliveira Lacerda (ES).
LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).