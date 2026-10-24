Botafogo-SP vence o Avaí na Ressacada e garante vaga na Série B em 2027

Em uma arrancada incrível na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP venceu mais uma, a quarta seguida, ao fazer 2 a 0 no Avaí dentro da Ressacada, neste sábado, pela 35ª rodada. Com gols de Morelli e Leandro Maciel o time paulista descartou qualquer chance de rebaixamento e garantiu a sua permanência na competição em 2027.
A equipe paulista, comandada por Cláudio Tencati, fez os últimos 12 pontos e chegou aos 47, ficando em situação confortável. Por outro lado, os catarinenses seguem vivendo um verdadeiro drama dentro da zona de rebaixamento: permanecem com os mesmos 37 pontos.
O início da partida foi de poucas emoções, mas o Avaí passou a assumir o controle das ações com o decorrer do tempo. No entanto, enfrentava dificuldades para furar a defesa paulista, que se defendia de maneira muito bem organizada e tentava apostar nas estocadas em velocidade.
Diante disso, quando o primeiro tempo parecia estar resolvido e se encaminhava para o fim, aos 42 minutos, Patrick Brey avançou, cortou para o meio e tocou para Morelli. Livre na entrada da área, o camisa 8 dominou e bateu firme, no canto direito, para colocar os visitantes em vantagem.
Na volta do intervalo, os donos da casa, precisando urgentemente do resultado para seguir sonhando em escapar da zona de rebaixamento, continuavam com mais posse de bola e buscando o empate. Mas foi o Botafogo-SP que voltou a balançar as redes para encaminhar o resultado que livraria a equipe de qualquer possibilidade de queda.
Em um bom contra-ataque puxado aos oito minutos, Hygor recebeu bom passe e invadiu a área pelo lado esquerdo para finalizar forte, mas Bruno Ferreira fez grande defesa. Na sobra, Patrick Brey ficou com a bola e rolou para Leandro Maciel bater de perna direita: 2 a 0.
Daí em diante, o Avaí assustou e até criou algumas oportunidades com Jean Lucas, Daniel Penha e Léo Gamalho, mas todas foram desperdiçadas ou defendidas por Victor Souza, que estava em tarde inspirada.
Em ânimos completamente diferentes, as equipes terão uma semana de descanso e voltam a campo no próximo sábado (25). Em um cenário complicado e vivendo um drama para sair do Z-4, o Avaí encerra sua sequência de jogos em casa e vai até o Estádio dos Aflitos para encarar o Náutico, às 19h30, em outro jogo primordial. Enquanto isso, o Botafogo-SP volta para Ribeirão Preto e, na Arena Nicnet, recebe o Sport-PE, às 16h.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 0 X 2 BOTAFOGO-SP
AVAÍ - Bruno Ferreira; Wallison, Allyson, Jefferson Maciel (Hyan) e DG; Paulo Vitor, Zé Ricardo (Pedrão), Daniel Penha, Jean Lucas, Luiz Henrique (Pablo Vitor) e Rildo (Gaspar); Caio Suassuna (Léo Gamalho). Técnico: Marquinhos Santos
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Darlan, Patrick Brey e Jonathan; Leandro Maciel (Marco Antônio), Morelli (Thiago Moraes) e Rafael Gava (Matheus Sales); Zé Hugo (Badaró) e Hygor (Arthur Caíke). Técnico: Cláudio Tencati.
GOLS - Morelli, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Leandro Santos, aos oito minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luiz Henrique (Avaí) Zé Hugo (Botafogo-SP)
ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
RENDA - R$ 116.220,00
PÚBLICO - 6.054 torcedores
LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC)