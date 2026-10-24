Palmeiras e Flamengo têm três jogadores cada na pré-lista do Uruguai para novembro

Palmeiras e Flamengo dividem o protagonismo entre os clubes brasileiros na pré-lista do Uruguai para a última Data Fifa de 2026. O técnico Diego Forlán relacionou três jogadores de cada equipe entre os 42 reservados para os compromissos de novembro. A relação foi divulgada ainda sem a definição do grupo que efetivamente será convocado.

Pelo Palmeiras, aparecem o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, o zagueiro Alexander Barboza e o volante Emiliano Martínez. O Flamengo tem o lateral-direito Guillermo Varela e os meio-campistas Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. Os dois clubes concentram seis dos oito representantes do futebol brasileiro na relação.

Os outros nomes do Brasileirão são Agustín Canobbio, do Fluminense, e Nicolás Fonseca, do Coritiba. A presença na pré-lista mantém os jogadores entre as opções de Forlán, mas não garante participação nos amistosos: a convocação definitiva será anunciada posteriormente.

A janela internacional será disputada entre 9 e 17 de novembro. O Uruguai já tem confirmado um confronto com a Argentina, no dia 13, em território argentino. A associação uruguaia informou que divulgará oportunamente os detalhes restantes desse encontro e a definição do segundo amistoso.

Entre os destaques da relação também estão Federico Valverde, do Real Madrid, Rodrigo Bentancur, do Tottenham, e Darwin Núñez, do Diriyah. Valverde volta a aparecer entre as opções depois de ficar fora, por lesão, dos amistosos contra Japão, Coreia do Sul e Índia.

Confira os jogadores na pré-lista do Uruguai:

Goleiros: Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaume (Albion) e Santiago Mele (Independiente).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Sebastián Cáceres (Celta), Ronald Araújo (Liverpool), Santiago Bueno (América-MEX), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Federico Pereira (Toluca), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dínamo Moscou), Alexander Barboza (Palmeiras), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) e Lucas Olaza (Krasnodar).

Meio-campistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emiliano Martínez (Palmeiras), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maximiliano Araújo (Sporting) e Brian Rodríguez (América-MEX).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia Union), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) e Darwin Núñez (Diriyah).