GP de Austin: Hamilton domina TL3 e Ferrari mantém bom desempenho nos EUA

O terceiro treino livre da Fórmula 1 foi realizado na tarde deste sábado (24) e teve novamente o heptacampeão Lewis Hamilton com o melhor desempenho, obtendo 1min34s893. Assim como nos treinos livres 1 e 2, a Ferrari termina com a liderança da atividade. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Assim como ocorreu nos dois primeiros treinos livres, o monegasco Charles Leclerc começou se sobressaindo diante dos adversários. Mesmo utilizando pneus médios, o piloto da Ferrari conseguiu ótimo desempenho no Circuito das Américas. Pouco depois, ele foi ultrapassado pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, já com pneus macios.

Outro piloto da Ferrari com bom desempenho neste sábado foi Lewis Hamilton, que colocou pneus macios e conseguiu superar Antonelli e Leclerc. Cabe ressaltar que o heptacampeão tem um ótimo retrospecto em Austin e já faturou o Grande Prêmio em cinco oportunidades: 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Em uma das últimas tentativas, Max Verstappen, da Red Bull, também teve uma boa performance na reta final do treino livre e superou os tempos de Antonelli e Leclerc. O piloto holandês também tem bom histórico no circuito e conquistou o GP em quatro das últimas cinco temporadas do torneio, com exceção de 2024, vencido por Leclerc.

Carregando uma punição neste final de semana, o brasileiro Gabriel Bortoleto não entrou com força máxima no terceiro treino livre. Na parte final, o piloto da Audi protagonizou outra confusão com Lewis Hamilton, atrapalhando o britânico que estava em volta rápida. No GP de Sepang, realizado no início do mês, o europeu não deu passagem ao sul-americano, que precisou desviar pela grama e teve o assoalho danificado.

Quando Leclerc colocou os pneus macios, ele conseguiu recuperar a liderança, mas a comissão anulou a volta mais rápida do monegasco. Melhor para Lewis Hamilton, que não foi ameaçado pelo companheiro e por outras escuderias, como Mercedes, McLaren e Red Bull, que integram as primeiras colocações nesta temporada.

VEJA OS TEMPOS DO TERCEIRO TREINO LIVRE DA F1 NO GP DOS ESTADOS UNIDOS

1. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s893

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), +0s168

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +0s234

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +0s303

5. George Russell (ING/Mercedes), +0s488

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +0s638

7. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), +0s698

8. Lando Norris (ING/McLaren), +0s813

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +1s011

10. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1s037

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1s038

12. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1s188

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1s283

14. Oliver Bearman (ING/Haas), 1s342

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1s358

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1s562

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1s849

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 2s238

19. Alexander Albon (TAI/Williams), 2s775

20. Carlos Sainz (ESP/Williams), 2s818

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 2s991

22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 3s872