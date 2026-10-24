Mural contra homofobia com beijo de Yamal e Mbappé é vandalizado em menos de 1 hora na Espanha

O artista urbano TVBoy, autor de vários murais, muitos deles com temas futebolísticos, em Barcelona, lamentou que uma obra sua, que pretendia transmitir uma mensagem de amor e tolerância, tenha sido alvo de vandalismo em menos de uma hora.

"Um beijo contra a violência e a homofobia no futebol. A obra não durou nem uma hora", afirmou o artista nas redes sociais na tarde deste sábado. "Mais uma prova de que esta mensagem continua sendo necessária."

A obra de TVBoy, em Barcelona, retratava um beijo de Lamine Yamal, do Barcelona, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, com a camisa de seus clubes, que se enfrentam neste domingo no primeiro El Clásico da temporada.

Postulantes à Bola de Ouro, Yamal e Mbappé são as principais figuras de seus clubes, cuja rivalidade atinge um dos pontos altos neste domingo pela 10ª rodada de LaLiga. Ao juntá-los num gesto de afeto, o artista buscou contrariar a hostilidade que acompanha o futebol.

Não foi a primeira vez que TVBoy utilizou craques dos dois gigantes espanhóis para provocar reflexão antes de um El Clásico. Há nove anos, ele produziu um mural semelhante com Lionel Messi, então no Barcelona, e Cristiano Ronaldo, no Real, também aos beijos.