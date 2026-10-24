Corinthians ultrapassa marca de dois meses sem vitórias e tem duelo decisivo contra o Vasco

O Corinthians enfrenta o Vasco neste sábado, 24, em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro. O duelo será um confronto direto contra a parte de baixo da tabela e acontece às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada.

Sem vencer há 10 partidas, entre Brasileirão e Libertadores, com oito derrotas e dois empates, o clube paulista viu sua situação se complicar na Série A e, com 33 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com apenas um ponto a mais que o Internacional, que abre o Z-4.

Jogando fora de casa, o Corinthians entra em campo querendo colocar um ponto final na má fase, que nesta semana completou dois meses sem um triunfo. A última vitória corintiana aconteceu no dia 20 de agosto, sobre o Rosario Central.

O duelo foi válido pelo jogo de volta das oitavas de final e, atuando em casa, a equipe alvinegra venceu o rival argentino por 1 a 0, com gol de Breno Bidon, que garantiu a classificação na competição continental. Porém, a sequência negativa apareceu nas quartas de final e, com uma derrota por 1 a 0 no placar agregado, o clube foi eliminado pelo Estudiantes na Libertadores.

Se o recorte considerar só o Campeonato Brasileiro, a situação é ainda pior, com a última vitória tendo sido sobre o Red Bull Bragantino, no dia 9 de agosto, pela 22ª rodada. Desde então, pela primeira divisão nacional, foram oito derrotas e apenas um empate, conquistando apenas um dos 27 pontos disputados.

A má fase custou o cargo de Fernando Diniz, que foi demitido no começo de outubro, com Clarence Seedorf chegando para substituí-lo. Além disso, após empatar com o Vitória na última rodada, o Corinthians tem 43,1% de risco de rebaixamento.

Para este sábado, o clube paulista pode entrar em campo pressionado, pois o Internacional entra em campo às 16h30, contra o Botafogo, dentro de casa. Assim, dependendo do resultado do clube gaúcho, Seedorf e seus comandados podem entrar na zona de rebaixamento antes de pisar em campo em São Januário.

Além disso, o duelo contra o Vasco é decisivo para a equipe alvinegra, uma vez que é um confronto direto contra as últimas posições da tabela. Os cariocas somam 35 pontos e estão na 15ª posição, uma acima dos paulistas.