Rebeca Andrade domina final do salto, conquista ouro e se torna tricampeã mundial

Rebeca Andrade é tricampeã mundial no salto. A brasileira conquistou neste sábado a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, ao terminar a final com média de 14.466 pontos. O pódio foi completado pelas americanas Claire Pease, que ficou com a prata, com 14.233, e Skye Blakely, bronze com 14.166.

Com o resultado, Rebeca alcançou um feito histórico. Ela se tornou a segunda ginasta a conquistar três títulos mundiais no salto e a primeira brasileira tricampeã mundial em uma mesma prova. A brasileira também passou a somar dez medalhas em Campeonatos Mundiais.

Rebeca disputou a final como uma das favoritas depois de liderar a classificatória do aparelho, com 14.533 pontos. Foi a sexta ginasta a competir e assumiu a liderança depois de completar os dois saltos.

A sul-coreana Seojeong Yeo, uma das principais concorrentes da brasileira, começou bem a disputa, mas uma queda no segundo salto comprometeu sua média. Skye Blakely também chegou a liderar a final antes da apresentação de Rebeca.

Depois da brasileira, Claire Pease ainda entrou na briga pelas primeiras posições, mas terminou atrás de Rebeca. A última ginasta a se apresentar não conseguiu mudar o pódio.

Simone Biles acompanhou a decisão no ginásio ao lado da equipe dos Estados Unidos. A americana não competiu nesta edição do Mundial.

O ouro ampliou a coleção de medalhas de Rebeca na competição. Agora, ela soma dez pódios em Mundiais, com quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes. Nos Jogos Olímpicos, são outras seis medalhas.

Esta foi a primeira participação de Rebeca em um Mundial desde 2023. A brasileira ficou fora das principais competições internacionais em 2025 e voltou aos poucos ao calendário nesta temporada.

Antes do ouro no salto, o melhor resultado do Brasil em Roterdã havia sido o quinto lugar da equipe feminina. No individual geral, Flávia Saraiva terminou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira ficou em 21º.

O Brasil ainda terá nova chance de medalha neste domingo, quando Flávia disputa a final da trave. Ela avançou com a terceira melhor nota da classificatória, 14.400.