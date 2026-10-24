Santos busca aproveitar má fase do Bahia para encostar na briga por vaga na Libertadores

Com a Vila Belmiro lotada, o Santos busca aproveitar a má fase do Bahia para obter a vitória na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e, desta forma, encostar de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O time do técnico Cuca vem embalado após a vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, na última rodada, enquanto os comandados de Rogério Ceni perderam três dos quatro últimos jogos, com o último revés por 3 a 0 diante do Flamengo, em Salvador.

O time santista começa a rodada na oitava colocação do Brasileirão, com 45 pontos, exatamente atrás dos baianos, que somam 49, em sétimo lugar.

Cuca tem um desfalque importante na defesa. O zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão muscular na coxa direita contra o Fluminense e deverá ser substituído pelo jovem João Alencar, que teve boa produção no Rio, sendo elogiado pelo treinador.

A expectativa é de que o 'quarteto fantástico' formado por Philippe Coutinho, Neymar, Éverton Cebolinha e Gabigol apresente um nível maior de entrosamento após uma semana inteira de treinamentos. O Santos chega para o confronto 'descansado', enquanto o adversário teve confronto desgastante com o Palmeiras na semifinal da Libertadores e acabou eliminado da competição nos pênaltis.

Um grande preocupação santista é o elevado número de jogadores 'pendurados' com dois cartões amarelos. São nove no total, incluindo Neymar e Gabigol. Vale lembrar que o adversário na 33ª rodada será o Palmeiras, na Vila Belmiro.

TABU DE 14 ANOS

O Bahia entra em campo com o objetivo de encerrar um jejum de 14 anos sem vitórias na Vila Belmiro. A púltima vez que o time venceu o Santos em seu estádio foi em 2012, quando marcou 3 a 1. De lá para cá foram dez jogos, com sete derrotas e três empates.

Rogério Ceni não poderá contar com o volante Jean Lucas e o lateral-direito Roman Gomez, que cumprem suspensão.

"Temos que estancar a sangria o mais rápido possível e tentar, agora com mais um concorrente direto, trazer pontos da Vila Belmiro", afirmou o técnico da equipe baiana.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

SANTOS - Diógenes, Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho, Neymar e Éverton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).