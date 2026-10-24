Após queda na Libertadores, Fluminense visita lanterna Chapecoense para defender lugar no G-5

O Fluminense terá de superar a eliminação na semifinal da Libertadores para defender seu lugar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (24), às 19h30, a equipe de Marcão visita a Chapecoense, na Arena Condá, pela 32ª rodada, em busca de recuperação após duas derrotas consecutivas na competição nacional. Do outro lado, os catarinenses tentam adiar um rebaixamento cada vez mais próximo.

O time carioca ocupa a quinta colocação, com 51 pontos, e concentra no Brasileirão a tentativa de voltar à Libertadores em 2027. Nos dois últimos compromissos pelo campeonato, ambos no Maracanã, perdeu por 1 a 0 para o Flamengo e por 2 a 1 para o Santos.

A Chapecoense chega ao confronto na lanterna, com 18 pontos, 15 a menos que o Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Rafael Lacerda acumula três derrotas consecutivas, a mais recente por 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, e precisa vencer para preservar suas possibilidades de permanência.

DESGASTE E DESFALQUES

Além da frustração pela eliminação para o Palmeiras, nos pênaltis, o Fluminense precisa administrar as consequências físicas da semifinal. Julián Millán deixou a partida com dores na coxa e dificilmente estará à disposição na Arena Condá.

Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso também dependem de avaliação após o esforço no confronto continental. Caso o zagueiro seja preservado, Igor Rabello pode formar a dupla de defesa com Ignácio. No meio-campo, Lucho Acosta aparece como alternativa para começar no lugar do camisa 10.

No ataque, Marcão tem uma ausência confirmada. Savarino cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Kevin Serna é o favorito para assumir a vaga. Soteldo também está entre as opções da comissão técnica.

Martinelli, com lesão no joelho esquerdo, segue fora. Os atacantes John Kennedy e Matheus Reis também permanecem no departamento médico.

Após a eliminação na Libertadores, Marcão reconheceu a frustração do grupo, mas ressaltou a necessidade de uma resposta no campeonato nacional. "Lógico que está todo mundo muito triste, ficamos muito perto da classificação. Agora, a gente vira a chave de novo, com foco na reta final do Campeonato Brasileiro. Estamos em uma situação em que temos que pontuar para no ano que vem voltarmos a disputar a Libertadores", afirmou.

ARTILHEIRO

A principal novidade da Chapecoense é o retorno de Marcinho. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante cumpriu suspensão diante do Botafogo e volta a ficar à disposição de Rafael Lacerda.

O treinador deve promover mudanças também na defesa. Kauan Faria recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e será desfalque. João Paulo é o favorito para atuar ao lado de Eduardo Doma.

Na frente, o retorno de Marcinho pode alterar a distribuição dos jogadores. Uma das formações trabalhadas mantém Fernando no meio-campo e utiliza Marcinho e Maurício Garcez no ataque, com Túlio Eduardo como alternativa no banco.

A tarefa envolve interromper a sequência de resultados negativos e oferecer uma resposta à torcida depois das últimas atuações. Lacerda reconheceu a queda de rendimento, mas afirmou que o elenco mantém o comprometimento.

"Os jogadores continuam comprometidos. Óbvio, a queda de rendimento é uma realidade que aconteceu. A gente espera dar uma resposta melhor para a torcida diante do Fluminense", comentou.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X FLUMINENSE

CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Fernando e Giovanni Augusto; Marcinho e Maurício Garcez. Técnico: Rafael Lacerda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva (Igor Rabello), Ignácio e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Hulk e Kevin Serna. Técnico: Marcão.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).