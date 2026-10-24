Corinthians aposta em retrospecto favorável para espantar a crise diante do Vasco

Em confronto direto na briga para se afastar da zona de rebaixamento, o Corinthians enfrenta o Vasco neste sábado, às 18h30, em São Januário, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Colado no time carioca na tabela de classificação, a equipe paulista aposta no retrospecto favorável diante da equipe cruzmaltina para voltar a vencer na competição.

O Corinthians venceu 18 dos últimos 30 duelos com o Vasco e foi derrotado somente duas vezes. Levando em consideração os confrontos com o time carioca como mandante, os paulistas venceram 10 das últimas 20 partidas, incluindo a final da Copa do Brasil de 2025, no Maracanã, e perderam apenas 3. No primeiro turno do Brasileirão 2026, a equipe corintiana venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Bidu.

Sem vencer há nove partidas no Brasileirão (nove derrotas e um empate), o Corinthians soma 33 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º. O Vasco aparece logo à frente, em 15º, com 35, e uma partida a menos na tabela. Em caso de tropeço no Rio, o time paulista corre risco de entrar na zona de rebaixamento a depender dos resultados de Internacional e Grêmio, que aparecem logo atrás na tabela de classificação.

Sob grave crise financeira e administrativa, o Corinthians teve uma semana marcada pela demissão repentina do executivo de futebol Marcelo Paz, pelo terceiro mês de atraso nos direitos de imagem dos jogadores e pela cobrança de organizadas aos atletas no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

A partida em São Januário irá marcar a estreia oficial de Clarence Seedorf como técnico do Corinthians. A diretoria correu contra o tempo para chegar a um acordo com Fernando Diniz e publicar a rescisão com o ex-treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e abrir caminho para a regularização do holandês. No empate com o Vitória, na última segunda-feira, ele acompanhou a partida na arquibancada da Neo Química Arena, de onde interagiu com torcedores e foi consultado pela comissão técnica.

Seedorf não terá à disposição o zagueiro Gabriel Paulista, com estiramento na perna esquerda, e o atacante Memphis Depay, com edema na coxa direita. João Pedro deve ganhar a vaga na defesa, enquanto Lingard e Kaio César devem formar o ataque com Yuri Alberto. Carrillo e Vitinho, com problemas físicos, também não foram relacionados.

Já o Vasco, que chegou a ficar sete partidas invicto, está novamente em momento de oscilação. Depois da derrota para o São Paulo, por 1 a 0, no MorumBis, os cariocas amargaram uma dura eliminação para o Boca Juniors, em pleno Maracanã, nas semifinais da Copa Sul-Americana. Apesar de terem vencido por 1 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires, a equipe cruzmaltina foi derrotada por 3 a 1 no Rio, com direito a falha do goleiro Léo Jardim nos minutos finais.

Ausentes no confronto com o Boca, os atacantes Andrés Gómez e Facundo Colidio devem retornar à equipe titular para o jogo deste sábado.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Anglieri (Matheus Bidu); André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard, Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).