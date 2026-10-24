Com Alan Patrick de volta, Internacional recebe Botafogo para tentar sair do Z-4

O Internacional deve contar com a volta de Alan Patrick para tentar deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o capitão é uma das novidades previstas para o confronto com o Botafogo neste sábado (24), às 16h30, no Beira-Rio, pela 32ª rodada. Do outro lado, a equipe de Tite busca a segunda vitória consecutiva para ampliar a distância da parte de baixo da tabela.

O Inter ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro clube fora do Z-4. Sem vencer há duas rodadas, os gaúchos vêm de empate por 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, e derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no Maião. Uma vitória pode tirar o time da zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.

O Botafogo aparece em 11º, com 39 pontos, depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0 no Engenhão. O resultado encerrou uma sequência de três partidas sem vitória e marcou o primeiro triunfo sob o comando de Tite. Agora, os cariocas tentam dar continuidade à recuperação fora de casa.

A recuperação de Alan Patrick devolve a Eduardo Baptista sua principal opção para organizar o ataque. O meia ficou fora da partida contra o Mirassol após se lesionar durante o Gre-Nal e deve reassumir a titularidade.

O treinador também prepara os retornos de Anthoni e Guillermo Maripán. O goleiro voltou aos trabalhos após tratar uma inflamação no joelho, enquanto o zagueiro retomou os treinos depois de um período afastado por dores musculares.

As voltas ajudam a compensar quatro ausências por suspensão. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Rodrigo Villagra e o atacante Vitinho estão fora do confronto. Bruno Henrique deve ocupar uma das vagas no meio-campo.

Uma das possibilidades para a formação colorada é a utilização de Matheus Bahia na ala esquerda, com Bernabei adiantado para atuar mais próximo de Alan Patrick e Alerrandro. Nesse desenho, Johan Carbonero aparece como alternativa para o decorrer da partida.

Antonio Sanabria, em recuperação de lesão na panturrilha esquerda, deve ser preservado. Kayky e Sergio Rochet também seguem no departamento médico.

Após a derrota para o Mirassol, Baptista valorizou a dedicação do elenco e prometeu intensificar o trabalho na preparação para o Botafogo. "Eu dou moral ao grupo pela dedicação. Faremos a melhor semana do Inter no ano. Nos dedicaremos, teremos muitas conversas e sairemos dessa situação. Saí triste com o resultado diante do Mirassol, mas convicto que as coisas boas também acontecerão para o Inter."

TITE BUSCA SEGUNDA VITÓRIA

No Botafogo, Tite deve preservar a base da equipe que venceu a Chapecoense. Allan aparece na provável formação, com Cristian Medina como alternativa para o meio-campo.

A manutenção do time permitiria dar sequência à formação que conquistou o primeiro triunfo do treinador. Na defesa, Nahuel Ferraresi e Marçal devem seguir como titulares, com Vitinho e Alex Telles nas laterais.

O Botafogo pode ganhar opções no banco de reservas. Edenilson, recuperado de um problema muscular na coxa direita, e Lucas Monzón, que voltou a treinar após sentir dores na panturrilha, trabalham para ficar à disposição.

Arthur Chaves apresentou avanços na recuperação de uma lesão na região do osso ilíaco e do abdômen, mas ainda é dúvida. Kaio Pantaleão e Jordan Barrera seguem como desfalques por lesão.

Tite destacou a consistência apresentada diante da Chapecoense, mas cobrou maior aproveitamento das oportunidades criadas.

"A equipe foi sólida e competitiva contra a Chapecoense. Criamos muitas oportunidades. Talvez, a gente precise de alguns ajustes, ter finalizações mais precisas para traduzir em gols esse volume que a gente tem", analisou o treinador.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BOTAFOGO

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Guillermo Maripán e Juninho; Braian Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia e Matheus Bahia; Alan Patrick, Bernabei e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Cristian Medina), Danilo e Álvaro Montoro; Hakim Ziyech, Tiquinho Soares e Matheus Martins. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).