Sem Renê, Vitória reencontra Athletico no Barradão para se afastar do Z-4

O Vitória terá de superar a ausência de seu artilheiro para transformar o retorno ao Barradão em um passo importante na luta pela permanência no Campeonato Brasileiro. Sem Renê, suspenso, a equipe recebe o Athletico-PR neste sábado (24), às 16h30, pela 32ª rodada. O confronto reúne adversários com objetivos diferentes, mas com a mesma necessidade de reagir depois de uma rodada sem vitória.

O time de Jair Ventura ocupa a 13ª colocação, com 37 pontos, cinco acima do Internacional, primeiro clube na zona de rebaixamento. Vencer significa chegar aos 40 e reduzir a pressão na reta final. O Athletico aparece em terceiro, com 53, e procura defender seu lugar entre os primeiros depois da derrota para o Palmeiras.

A lembrança mais recente do encontro no Barradão favorece os baianos. Em agosto, o Vitória fez 4 a 0 e reverteu uma desvantagem de dois gols para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Agora, precisa encontrar outra solução ofensiva para enfrentar o adversário.

SUSPENSÃO MUDA O ATAQUE

Renê recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na segunda-feira, em São Paulo. Autor do gol rubro-negro naquela partida, o centroavante soma 17 gols pelo Vitória na temporada e deixa uma lacuna importante na formação de Jair Ventura.

Renato Kayzer é o principal candidato à vaga. O atacante marcou 13 vezes no ano, mas atravessa uma sequência de 12 partidas sem balançar as redes. Contra o Corinthians, permaneceu no banco de reservas.

Fabri e Alex Bruno também estão entre as alternativas. O primeiro entrou durante o compromisso em Itaquera; o segundo chegou recentemente, depois de uma temporada de destaque pelo ASA, e ainda busca espaço na equipe baiana.

"Se quiser força tem o Fabri, se quiser presença de área tem o Alex", afirmou Jair Ventura após o empate com o Corinthians. O treinador também citou Kayzer entre as possibilidades para reorganizar o setor.

A escolha interfere na maneira como o Vitória pretende atacar. Além da ocupação da área, a equipe precisa preservar a capacidade de conectar o centroavante a Matheuzinho e aos jogadores pelos lados.

Se perde uma referência ofensiva, Jair Ventura volta a contar com opções para a defesa. Edu, Kauan e Camutanga foram reintegrados aos trabalhos com o grupo, ampliando as possibilidades de composição do setor.

Edu não atua desde março, quando sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo. Seu retorno aos treinamentos representa uma etapa da recuperação, sem assegurar utilização imediata na partida.

O Vitória ainda convive com baixas. Ramon e Gabriel Baralhas seguem em atividades controladas, enquanto Dudu, Nathan Mendes e Fabiano também aparecem entre os jogadores em recuperação.

Depois de perder para o São Paulo e empatar com o Corinthians fora de casa, o time volta a Salvador com a oportunidade de recuperar pontos diante da torcida. A vantagem sobre o Z-4 oferece alguma margem, mas ainda exige resultados nas sete rodadas restantes.

RESPOSTA OFENSIVA

O Athletico chega ao Barradão depois de perder por 2 a 0 para o Palmeiras, em Curitiba. A equipe sofreu os dois gols antes dos dez minutos e não conseguiu reagir, mesmo atuando com um jogador a mais durante todo o segundo tempo.

O resultado interrompeu o impulso da vitória sobre a Chapecoense e expôs a dificuldade para superar uma defesa organizada. Contra o Vitória, o desafio será recuperar eficiência sem oferecer os espaços que custaram caro no último compromisso.

Odair Hellmann acompanha a recuperação de Esquivel, que ficou fora contra o Palmeiras por dores na coxa direita. O defensor tem possibilidade de retornar, o que permitiria reposicionar Luiz Gustavo no meio-campo.

Kerwin Vargas, em recuperação de um problema no ombro, também passa por avaliação. Sua presença não está assegurada. Claudinho, Dantas e Benavídez seguem entre as baixas do elenco.

A visita a Salvador abre uma sequência de dois jogos fora de casa. Depois do Vitória, o Athletico enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Pontuar no Barradão será importante para sustentar a campanha na parte de cima da classificação.

REENCONTRO DEPOIS DA GOLEADA

O duelo deste sábado será o quarto entre os clubes em 2026. No primeiro turno do Brasileiro, o Athletico venceu por 3 a 1 em Curitiba. Depois, as equipes se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os paranaenses abriram vantagem com uma vitória por 2 a 0 em casa, mas sofreram a virada no confronto de volta. Em 6 de agosto, o Vitória fez 4 a 0 no Barradão e ficou com a classificação.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATHLETICO-PR

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

ATHLETICO-PR: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel (Luiz Gustavo); Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo (Felipinho), João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

DATA E HORÁRIO: Sábado, 24 de outubro de 2026, às 16h30, de Brasília.

LOCAL: Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).