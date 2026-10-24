São Paulo visita Mirassol para bater 45 pontos no Brasileirão e ainda sonhar com Libertadores

O São Paulo está a uma vitória de conquistar o objetivo no Brasileirão, segundo o que disse o técnico Hernán Crespo no começo do ano. A equipe visita o Mirassol neste sábado, pela 32ª rodada. Se vencer, o time chega aos 45 pontos, número médio para evitar um rebaixamento.

A conjuntura, porém, permite que os são-paulinos sonhem até mesmo com uma vaga na Libertadores. O clube está em nono, com 42 pontos. O grupo de classificados ao principal torneio continental pelo Brasileirão ainda pode ir de cinco para nove.

Mesmo que não chegue a ter um G-9, o São Paulo ainda conseguiria disputar classificação à Libertadores, contanto que haja a expansão do grupo, o que tende a acontecer.

Se o Palmeiras vencer o Estudiantes na final da Libertadores, há uma nova vaga. A mesma coisa acontece caso o Atlético-MG supere o Boca Juniors na final da Sul-Americana e termine o Brasileirão entre os seis primeiros. Por enquanto, os mineiros ocupam a sexta posição.

Palmeirenses e atleticanos ainda podem abrir mais uma vaga se forem à final da Copa do Brasil. No caso do Atlético-MG, isso aconteceria se o clube já tivesse firmado a classificação por outro meio (G-6 ou título da Sul-Americana). O Palmeiras enfrenta o Vasco em uma semifinal; na outra, o Atlético-MG pega o Grêmio.

Baixas Importantes no Ataque

Dorival Júnior não terá Artur e Calleri para o duelo no interior paulista. O centroavante sofre com dores no joelho esquerdo. Já autor do gol da vitória contra o Vasco na última rodada sofreu um trauma na região lombar na partida. Ambos nem viajaram com o grupo e farão treinos adaptados para a recuperação.

Djhordney volta após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser titular na equipe de Dorival. O técnico tende a manter os três zagueiros e colocar Gustavo Santana para formar dupla com Luciano no ataque.

REINALDO, O LATERAL DE QUASE 100 PARTICIPAÇÕES EM GOLS

Ex-jogador do São Paulo, Reinaldo reencontra mais uma vez o clube pelo qual mais atuou no Brasileirão (367 jogos dos 436 totais). O lateral-esquerdo de 37 anos está próximo de bater a marca de 100 participações em gols na elite do Campeonato Brasileiro.

Reinaldo tem 45 gols e 54 assistências, somando 99 participações. Nas últimas duas rodadas, ele teve a chance, com dois pênaltis, mas ambos foram desperdiçados.

O retrospecto de Reinaldo contra o São Paulo é de aplicação da "lei do ex". Em 14 jogos, ele marcou seis gols e deu duas assistências contra os são-paulinos.

Paralelamente, o Mirassol ainda briga para não cair. A equipe é a 14ª, com 36 pontos. São quatro a mais que o Internacional, primeiro time no Z-4.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SÃO PAULO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Sabino Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).