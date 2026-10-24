Palmeiras desafia Red Bull Bragantino e tenta colocar pressão no Flamengo

O Palmeiras vai a campo às 18h30 deste sábado, na Arena Crefisa Barueri, para encarar o Red Bull Bragantino e tentar dar sequência à ótima fase que vive na temporada. Classificado para a final da Libertadores após empate no agregado e vitória nos pênaltis em duelo com o Fluminense, o time comandado por Abel Ferreira continua a missão de tentar alcançar o Flamengo na liderança do Brasileirão, que chega à 32ª rodada.

Com 66 pontos, os palmeirenses estão apenas um ponto atrás dos flamenguistas, que viveram, na última quinta-feira, a frustração da eliminação na Libertadores para o Estudiantes, nos pênaltis, em pleno Maracanã. Se o time rubro-negro tivesse avançado, enfrentaria o rival paulistano na grande final continental, em Montevidéu.

Caso vença o Bragantino, o Palmeiras encerra a semana na liderança. Alcançado este objetivo, terá de torcer, na segunda-feira, 26, por um tropeço do Flamengo contra o Atlético-MG, no Rio, para continuar ocupando a primeira colocação do campeonato.

Há oito jogos o clube alviverde não é derrotado no Brasileirão, em sequência constituída por cinco derrotas e três empates. Junto à classificação para a final da Libertadores e à disputa das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco ainda por vir, o clima não poderia ser melhor para continuar a perseguição aos rubro-negros.

"Estou feliz porque sei que os torcedores estão felizes, que o estafe e as pessoas no clube estão felizes. Isto me faz feliz, ver os outros felizes. Estou a lutar contra mim mesmo, contra tudo aquilo que já ganhei", disse Abel Ferreira depois de garantir a vaga na decisão do torneio continental.

Neste sábado, o treinador fará mudanças na equipe alviverde, afinal o meio-campista Andreas Pereira está suspenso por ter sido expulso durante a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. Piquerez, com três cartões amarelos acumulados, também cumpre suspensão.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino continua sua jornada na zona intermediária da tabela, em busca de dias melhores em meio a uma série oscilante de resultados. Embora não perca há três jogos, com uma vitória e dois empates, venceu apenas uma das últimas oito partidas que disputou.

Em décimo lugar, com 41 pontos, o time do interior ainda nutre esperança de se colocar na briga por vaga na Libertadores. A distância é de 10 pontos para o Cruzeiro, time que fecha o G-4. Ainda há, contudo, a chance de a zona de classificação para o torneio continental ser ampliada para o quinto e até sexto lugares, a depender dos campeões da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores.

"A gente tem um objetivo muito claro que é poder levar o clube pelo menos para uma Pré-Libertadores e, por mais que seja o Palmeiras, a gente precisa ir para esse jogo com a intenção de ganhá-lo para seguir com as pretensões que a gente tem de levar o clube para uma Pré-libertadores", comentou o goleiro Tiago Volpi.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Felipe Anderson e Arthur; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Patrick e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Eduardo Sasha e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).