Sport se reabilita com golaços de Barletta sobre o Criciúma e cola no G-6 da Série B

Depois de dois jogos sem vencer, o Sport se reabilitou para encostar novamente na zona dos playoffs do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto contra o Criciúma, fez valer o fator casa e contou com dois golaços de Chrystian Barletta para vencer por 2 a 1, nesta sexta-feira, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada.
Depois de quase 90 minutos mornos e sem emoção, os gols saíram na reta final. Primeiro Barletta acertou um lindo chute da entrada da área para abrir o placar. O time catarinense chegou ao empate com um belo voleio de Felipe Matheus e no último lance, Barletta, batendo de cavadinha a penalidade, decretou a vitória pernambucana.
Com o resultado, o Sport chegou a 54 pontos, saltando de momento para o sétimo lugar, empatado com o Atlético-GO, que ainda joga na rodada, assim como seus concorrentes diretos. Já o Criciúma, apesar da derrota, não tem seu posto entre os seis colocados ameaçado, seguindo com 59 pontos.
O Criciúma encara a lanterna Ponte Preta, de volta como mandante, no estádio Heriberto Hülse, na sexta-feira, às 19h30, abrindo a 36ª rodada. Já o Sport entra em campo no sábado, quando visita o Botafogo, às 16h, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.
Mesmo na condição de visitante, o Criciúma se impôs diante do Sport. Bem melhor postado tanto no ataque, quanto na defesa, conseguiu ter uma leve superioridade na posse de bola, mas com dificuldade de traduzir em gol. Marcelo Hermes tentou de cabeça, enquanto Ronald buscou finalizar de fora da área.
Do outro lado, o time da casa era tímido no ataque, quando se soltou mais em campo, até deu certo trabalho ao goleiro Airton, com Clayson e Perotti, mas longe de ser algo produtivo. Tanto que a apatia fez a equipe ir para o intervalo sob vaias da torcida.
No segundo tempo, o Criciúma até tentou imprimir ritmo mais intenso nos primeiros minutos e por pouco deu resultado. Otero cobrou escanteio e quase surpreendeu com gol olímpico. No rebote, Willean Lepo desperdiçou grande chance. Depois de um início animador, o confronto caiu drasticamente de qualidade, com erros dos dois lados e um confronto mais de transpiração do que inspiração.
Até que em uma saída errada do Criciúma, o Sport encaixou o contragolpe e Barletta acertou um lindo da entrada da área e marcou um golaço para abrir o placar, aos 30 minutos. Após sofrer o gol, o Criciúma subiu o tom nos acréscimos e, depois de bola trama ofensiva, Waguininho escorou de cabeça e Felipe Mateus bateu de voleio para empatar nos acréscimos. Quando o duelo parecia terminar empatado, Willian Oliveira foi derrubado na área e Barletta, com uma cavadinha, decretou a vitória pernambucana.
FICHA TÉCNICA
SPORT 2 X 1 CRICIÚMA
SPORT - Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí; Willian Oliveira, Patrick de Paula (Zé Gabriel) e Chrystian Barletta; Clayson (Edson Lucas), Perotti (Neto Pessoa) e Diego Hernández (Fernando Sobral). Técnico: Mariano Soso.
CRICIÚMA - Airton; César Martins (Bruno Alves), Rodrigo (Romarinho) e Luciano Castán; Willean Lepo, Ronald, Felipe Matheus e Marcelo Hermes; Otero (Waguininho), Jhonata Robert (Nicolas) e Diego Gonçalves (Gui Lobo). Técnico: Umberto Louzer.
GOLS - Chrystian Barletta, aos 30, Felipe Matheus, aos 46, Chrystian Barletta, aos 54 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).
CARTÕES AMARELOS - Willean Lepo e Gui Lobo.
RENDA - R$ 355.188,00.
PÚBLICO - 14.081 torcedores.
LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).