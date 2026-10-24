Cruzeiro bate o Remo na abertura da rodada e 'dorme' em 3º no Brasileirão

Em jogo isolado nesta sexta-feira, abrindo a 32ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro fez o dever de casa no Mineirão para conquistar a segunda vitória consecutiva na competição. Com gol do zagueiro Fabrício Bruno, superou o Remo pelo placar de 1 a 0 e, de quebra, assumiu momentaneamente a terceira colocação na tabela. Além disso, voltou a vencer a equipe paraense na capital mineira, em Brasileiros, depois de 47 anos.
O time de Artur Jorge fez um primeiro tempo agressivo, mas sem efetividade. Apesar do amplo domínio, sofreu sustos no contra-ataque, principalmente com Jajá, mas antes da ida para o intervalo, marcou o único gol da partida com Fabrício Bruno, de cabeça. A segunda etapa foi mais protocolar, ditando o ritmo com a posse da bola e conquistar os três pontos sem sustos.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 54 pontos, ultrapassando o Athletico-PR na classificação, que ainda joga na rodada. Já o Remo segue a passos largos do seu retorno à Série B, amargando a vice-lanterna, com 26 pontos.
O Cruzeiro tem pela frente agora o clássico diante do maior rival, Atlético-MG, na próxima quinta-feira, às 19h30, na Arena MRV. Já o Remo atua na quarta-feira, contra o Botafogo, às 21h30, de volta como mandante, no Mangueirão.
O Cruzeiro começou a partida dando a entender que dominaria os 45 minutos iniciais. Até conseguiu ter mais posse de bola, ocupar o campo de ataque, porém nada disso se transformou em chances reais de gol. A única oportunidade que levantou a torcida foi um chute de Matheus Pereira, obrigando boa defesa de Marcelo Rangel. No mais, foi somente bola na área e passes para trás quando chegava no último terço do campo.
Do outro lado, o Remo encaixotou bem o time da casa, forçou boas vezes o recuo do ataque e ainda tinha o contragolpe a sua disposição. Quando se sentiu confiante, escapou com Jajá e parou em Otávio. Na sequência, Jajá acertou a trave. A primeira etapa encaminhava para um empate morno, até que no último lance, no apagar das luzes, Matheus Pereira cobrou escanteio e Fabrício Bruno abriu o placar de cabeça.
Na volta do intervalo, o Cruzeiro manteve sua postura de domínio, ditando o ritmo com a posse de bola, mas sem a ansiedade da primeira etapa, trabalhando mais a bola antes de concluir as jogadas. A estratégia deixou o duelo morno, com o time mineiro buscando forçar o erro ou fazer com que o Remo saía do seu campo de defesa e abrisse espaço para ampliar o placar.
Com o passar do tempo, vendo que o time paraense não abriu mão da postura, os donos da casa voltaram a ter ansiedade para concluir as jogadas. Com a efetividade passando longe, a torcida passou a perder a paciência e até chegou a vaiar o meia Gerson ao ser substituído. Na reta final, sem muito brilho, gastou tempo e conduziu sem sustos a vitória.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 0 REMO
CRUZEIRO - Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Bruno Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Wesley) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; José Welison, Patrick (Vitor Bueno) e Zé Ricardo (Picco); Galeano, Jajá (Tico) e Eduardo Melo (David Braga). Técnico: Thiago Carpini.
GOL - Fabrício Bruno, aos 50 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
CARTÕES AMARELOS - Patrick e Zé Ivaldo.
RENDA - R$ 1.220.408,00.
PÚBLICO - 29.516 torcedores.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).