Operário-PR vence Athletic pela Série B com golaço do experiente Caio Dantas

Atuando diante de seu torcedor, no Estádio Germano Krüger, nesta sexta-feira à noite, o Operário-PR venceu por 1 a 0 o Athletic pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, voltou a vencer depois de cinco rodadas. A vitória foi conquistada com um golaço do experiente centroavante Caio Dantas, ainda no primeiro tempo.

Depois de chegar para substituir Luizinho Lopes, esta foi a terceira partida de Alberto Valentim à frente do Operário e a sua primeira vitória, que levou os paranaenses a 51 pontos, ainda na briga pelo G-6.

Por outro lado, os mineiros completaram sete jogos sem vencer, mantendo-se com 44 pontos, podendo ainda ser ultrapassados por rivais, mas sem grandes riscos de rebaixamento, precisando de apenas mais dois ou três pontos para assegurar a permanência.

O primeiro tempo começou com o Operário-PR com mais posse de bola e levando perigo logo no início, aos quatro minutos, em desvio de Dudu. Depois disso, a partida ficou mais travada, até que o artilheiro Caio Dantas recebeu na direita, dominou, trouxe para o meio e mandou uma bomba de perna canhota 'na gaveta' para abrir o placar com um golaço: 1 a 0, aos 29 minutos.

O Athletic, que tinha dificuldades para criar, conseguiu responder aos 35 minutos, quando Carlinhos recebeu dentro da área, girou e bateu firme, acertando a trave de Elias, na única oportunidade mais clara.

Na volta dos vestiários, a equipe mineira começou melhor, partindo para cima em busca do gol de empate. Ele até aconteceu aos sete minutos, em bom desvio de cabeça de Aponzá, que recebeu o levantamento pelo lado esquerdo, mas foi anulado por um impedimento marcado em campo e confirmado pelo VAR.

O Operário-PR, por sua vez, adotou uma estratégia mais defensiva, marcando com uma linha mais baixa e apostando em contra-ataques, buscando transições em velocidade, especialmente a partir dos 30 minutos. O time de Alberto Valentim, porém, não encontrou espaços e foi muito pressionado, mas, mesmo assim, conseguiu segurar o resultado.

Ambas as equipes agora terão mais de uma semana para descansar e recuperar as energias para seguirem nesta reta final e decisiva da Série B. Pela 36ª rodada, o Operário-PR viaja para encarar o postulante ao título e ao acesso Novorizontino no Jorjão, às 18h30 do domingo (1), enquanto o Athletic volta para os seus domínios e, com o apoio de seu torcedor, recebe o Ceará, que luta contra o Z-4, na segunda-feira (2), às 18h, na Arena Sicredi, em São João del-Rei.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 ATHLETIC

OPERÁRIO-PR - Elias; Maguinho (Miranda), Cuenú, Joseph e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz, Dudu Mosconi (Berto), Brenno (Mikael Doka) e Moraes (André); Caio Dantas (Léo Erig). Técnico: Alberto Valentim.

ATHLETIC - Luan Polli; Diogo Batista (Max), Jhonatan Silva, Belezi e Zeca (Enzo); João Miguel, Felipe Negrucci (Jota) e Pedro Oliveira (Philipe Sampaio); Kauan Rodrigues, Carlinhos e Dixon Vera (Wili Aponzá). Técnico: Alex Souza.

GOL - Caio Dantas, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Brenno (Operário-PR) Jhonatan Silva (Athletic).

CARTÃO VERMELHO - Jhonathan Silva (Athletic).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

PÚBLICO - 1.960 torcedores.

RENDA - R$ 36.570,00.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).