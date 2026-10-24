Flamengo protesta contra escalação de Rojo na Libertadores e tenta eliminação do Estudiantes

O Flamengo formalizou um protesto na Conmebol contra a escalação de Marcos Rojo, do Estudiantes, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. O zagueiro esteve em campo com autorização do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Os argentinos avançaram à final nos pênaltis.

A reclamação por uma escalação irregular abre um processo disciplinar na Conmebol, que vai analisar a situação. A entidade não comenta processos antes do desfecho. O código disciplinar prevê determinação de derrota por 3 a 0 para o time responsável pela suposta irregularidade. Há ainda a possibilidade de uma multa de US$ 5 mil (R$ 24,83 mil) e sanções ao atleta.

O movimento do Flamengo é necessário para que isso aconteça. É obrigatório que haja uma manifestação oficial do adversário em até 24 horas para que a Conmebol analise o caso.

A informação da reclamação do Flamengo foi antecipada pelo jornalista argentino Germán Garcia Grova e confirmada pelo Estadão.

Rojo estava no Racing e deixou a equipe contratado pelo Estudiantes no começo de outubro. A Conmebol recusou a inscrição do jogador. Ele entraria na lista no lugar do lesionado Gabriel Neves. O uruguaio, porém, tinha prazo de recuperação diferente do que se enquadrava nos critérios previstos pelo regulamento para que fosse substituído por outro atleta.

Isso tirou Rojo do primeiro jogo, em La Plata. O Estudiantes recorreu ao CAS e obteve uma medida cautelar favorável, permitindo que ele entrasse em campo no Maracanã.

Em novo 0 a 0, o Estudiantes se classificou nos pênaltis por 3 a 2, com destaque para o goleiro Fernando Muslera, que defendeu cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. A equipe, então, classificou-se à final, contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.