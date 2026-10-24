Diego Souza é suspenso preventivamente pelo TJD-SC por uso de licença falsa

Diego Souza foi suspenso preventivamente por 30 dias por uso de licença de técnico falso. Segundo nota divulgada pelo Joinville, clube o qual o ex-jogador comanda, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina enviou a intimação com a decisão na tarde desta sexta-feira, 23. Ainda de acordo com o clube, o treinador está impedido de acessar os estádios, conforme regulamento da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Com a decisão, o auxiliar técnico Raphael Bahia ficará à beira do campo nos jogos do Joinville pela Copa Santa Catarina. Diego, por sua vez, poderá continuar comandando os treinamentos no dia a dia, mas não terá acesso aos estádios durante o período de suspensão. O clube agora aguarda o julgamento do caso, sem possibilidade de efeito suspensivo.

O episódio também representa mais um desdobramento na tentativa de regularização do treinador. No início de outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cancelou o registro de Diego Souza no Boletim Informativo Diário (BID), após a documentação apresentada por ele passar a ser investigada. O caso foi encaminhado à Comissão de Ética da entidade e à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

A situação teve início após o nome do ex-jogador ser citado em uma investigação envolvendo Alejandro Mancuso, ex-atleta argentino com passagens por Palmeiras e Flamengo. Ele é investigado por supostamente participar de um esquema de comercialização de licenças falsas para treinadores. Os documentos eram atribuídos à Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) e, segundo as denúncias, poderiam ser adquiridos por cerca de R$ 100 mil, sem a necessidade de realizar a formação exigida pela entidade.

Diego Souza afirma que foi vítima do esquema e que não sabia da falsidade da documentação, adquirida em 2023, quando ainda atuava pelo Grêmio. A ATFA informou que não reconhece a licença apresentada pelo treinador. O caso também envolve outros ex-jogadores brasileiros e estrangeiros, citados nas apurações sobre a venda dos certificados. Enquanto as responsabilidades são investigadas, Diego tenta regularizar sua situação para seguir trabalhando como técnico.