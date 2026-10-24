Bortoleto sofre punição por trocas no motor e irá largar no fundo do grid do GP dos EUA

Gabriel Bortoleto irá largar do fundo do grid no Grande Prêmio dos Estados Unidos. O piloto foi punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após a Audi, equipe do brasileiro, trocar componentes do motor do carro. A mudança esbarrou no limite estabelecido pelo regulamento da Fórmula 1, que permite o uso de três unidades por temporada tanto do armazenamento de energia quanto do controle eletrônico. Com isso, o jovem vai perder 20 posições para a corrida do fim de semana.

Além dessas mudanças, a escuderia também mexeu no motor de combustão interna, no turbocompressor, no conjunto de escape e em um componente auxiliar da unidade de potência. Essas peças, porém, ainda estão dentro do limite permitido pelo regulamento e não geram punições adicionais.

Apesar da perda de posições, Bortoleto começou o fim de semana com um bom resultado. No primeiro treino livre, realizado nesta sexta-feira, 23, o brasileiro terminou na oitava colocação, sendo o melhor piloto entre as equipes do pelotão intermediário. Na segunda sessão, terminou em 11º.

Além do brasileiro, outros dois pilotos também receberam punições por mudanças na unidade de potência. Franco Colapinto, da Alpine, perderá dez posições no grid, enquanto Arvid Lindblad, da Racing Bulls, terá cinco lugares de penalização.

A classificação do Grande Prêmio dos Estados Unidos será realizada neste sábado, 24, às 18h (de Brasília), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A corrida está marcada para domingo, 25, às 17h.