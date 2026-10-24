Charles Leclerc, da Ferrari, domina os treinos livres do GP dos EUA de F-1; Bortoleto é 11º

A sexta-feira em Austin, no Texas, foi do monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari foi o mais rápido nos dosi treinos livres. Na segunda sessão, Leclerc fiou à frente de Kimi Antonelli, da Mercedes, líder do Mundial, e do holandês Max Verstappen, da Red Bull. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 11º lugar.

Lewis Hamilton, companheiro de Leclerc na escuderia italiana, terminou em quarto, seguido por George Russell, da Mercedes, e Liam Lawson, da Racing Bulls. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, foram sétimo e oitavo colocados, respectivamente.

Isack Hadjar, que reclamou muito de sua Red Bull, e Oliver Bearman, da Haas, completaram os dez primeiros colocados nesta sessão.

O TREINO

Verstappen, com pneus médios, conseguiu uma boa volta logo na primeira tentativa com o tempo de 1min36s581, que o manteve em primeiro pelos primeiros dez minutos de treino. Russell e Norris superaram o holandês, mas logo em seguida o piloto da Red Bull marcou 1min35s934 e voltou a ser o mais rápido.

Norris, Hamilton e Leclerc tentaram aumentar o ritmo, mas só somavam erros e não chegavam a ultrapassar Verstappen. Russell chegou a receber uma bandeira preta e branca de advertência por mandar Leclerc para fora da pista. Antonelli, com um problema no posicionamento do assento, perdeu bom tempo nos boxe e Quan do voltou fez o terceiro melhor tempo.

Os pilotos das principais equipes passaram a usar pneus macios e os tempos melhoraram. Russell, Verstappen e Leclerc fizeram voltas bem rápidas e o monegasco foi o mais rápido com 1min35s291.

Bortoleto, que vai perder 20 posições no grid por trocas no motor, ficou a primeira parte do treino entre os oito primeiros colocados.

Norris errou feio na curva 15 e saiu da pista, Russell também perdeu o controle do carro, quando tentava uma volta rápida. Já Antonelli chegou a fazer o segundo tempo com 1min35s333. Hamilton chegou a ser quarto e Piastri, o quinto.

Na parte final do treino, os pilotos voltaram a usar pneus médios com o intuito de fazer simulações de corrida e com isso os tempos subiram para 1min40.

CONFIRA OS TEMPOS DO TREINO LIVRE 2 DO GP DOS EUA:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min35s291

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min35s333

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min35s480

4. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min35s906

5. George Russell (ING/Mercedes), 1min36s035

6. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min36s331

7. Lando Norris (ING/McLaren), 1min36s373

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min36s387

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min36s411

10. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min36s536

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min36s832

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min36s840

13. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min36s959

14. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min37s111

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min37s201

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min37s235

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min37s269

18. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min37s430

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min38s422

20. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min38s446

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min39s036

22. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s426