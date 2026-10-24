Santos busca empate nos acréscimos após Neymar se descontrolar e ser expulso contra o Bahia

O Santos encontrou nos acréscimos uma resposta ao descontrole de Neymar e arrancou um empate por 1 a 1 com o Bahia neste sábado, 24, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Expulso antes de a bola rolar no segundo tempo, o camisa 10 deixou a equipe em desvantagem numérica quando os visitantes já venciam com um gol de Luciano Juba. Aos 47 minutos da etapa final, Luan Peres marcou de cabeça e evitou a derrota.

O resultado levou o Santos aos 46 pontos, enquanto o Bahia chegou a 50. A distância entre os adversários permaneceu em quatro pontos na disputa por uma vaga na Libertadores. Para os santistas, o gol tardio amenizou uma noite que também deixou um problema para a próxima rodada: Neymar está fora do clássico com o Palmeiras.

A indisciplina do atacante atravessou os dois tempos. Ainda na etapa inicial, ele se irritou após uma disputa com Rodrigo Nestor, atirou a bola na direção do adversário e recebeu cartão amarelo. A advertência, por acúmulo, já o afastava do próximo compromisso. O episódio também provocou um duro desabafo do meio-campista do Bahia na saída para o intervalo.

"Ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje ele falhou muito como pessoa pela forma que ele falou", afirmou Nestor. O meia disse ter sido desrespeitado, assim como a camisa do clube que defende.

O intervalo não encerrou o desentendimento. Na volta ao gramado, Neymar retomou a discussão e colocou a mão diante da boca para falar com Nestor. Foi expulso pela aplicação da regra conhecida como "lei Vini Jr.". Em meio à confusão, ainda segurou Marcos Victor pelo pescoço, agravando uma cena de descontrole quando o Santos precisava buscar a reação.

Até então, o time de Cuca havia produzido oportunidades para disputar um resultado melhor. Com Neymar, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Gabigol juntos, os santistas chegaram a comemorar logo no início. O camisa 10 cobrou escanteio fechado e Coutinho cabeceou para a rede, mas a arbitragem apontou que a bola havia saído durante a trajetória da cobrança e anulou o gol.

O Bahia respondeu e encontrou espaços diante da formação ofensiva santista. Erick cruzou rasteiro, Alejo Véliz tentou alcançar de letra e a bola atravessou a área. Na segunda trave, Erick Pulga se lançou de carrinho e desviou para fora, perto do gol de Diógenes.

O Santos também esteve próximo de abrir o placar em uma jogada iniciada por Gabigol. Lançado em velocidade, o atacante driblou Ronaldo, ficou sem ângulo e cruzou. Cebolinha ajeitou para Neymar, que finalizou da entrada da área. A bola desviou em Luciano Juba, bateu no travessão e saiu.

Juba, que participou desse lance defensivo, colocou o Bahia em vantagem antes do intervalo. Após cruzamento de Marcos Victor e afastamento da defesa santista, o lateral aproveitou a sobra na entrada da área e acertou um chute de primeira.

A expulsão de Neymar tornou a recuperação mais difícil, embora o Santos ainda tenha encontrado uma chance clara. Gabigol aproveitou uma bola longa, saiu sozinho diante de Ronaldo e finalizou na saída do goleiro, que fez a defesa.

Com um jogador a mais, o Bahia passou a controlar melhor a partida, mas não conseguiu transformar essa condição em um segundo gol que desse segurança ao resultado. O Santos permaneceu vivo e encontrou na bola parada a saída para compensar a inferioridade numérica.

Aos 47, Rollheiser cobrou escanteio aberto e Luan Peres subiu mais que a defesa para cabecear à esquerda de Ronaldo. O gol mudou o desfecho de uma partida que parecia encaminhada para a vitória baiana e recompensou a resistência santista depois de perder seu principal jogador.

Na próxima quarta-feira, 28, o Santos recebe o Palmeiras, às 19h30, na Vila Belmiro. O Bahia enfrenta o São Paulo no mesmo dia, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 BAHIA

SANTOS: Diógenes; Rodinei (Caballero), João Alencar, Luan Peres e Barreal (Rafael Gonzaga); Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo (João Schmidt) e Philippe Coutinho (Rony); Neymar, Gabigol e Everton Cebolinha (Rollheiser). Técnico: Cuca.

BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor (Zé Guilherme), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Michel Araújo), Erick e Rodrigo Nestor (Wendel); Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Luciano Juba, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Luan Peres, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Schmidt (Santos); Acevedo e Kanu (Bahia)

CARTÃO VERMELHO - Neymar (Santos)

ÁRBITRO: Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$500.270,00

PÚBLICO - 14.656 torcedores

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).