Luan Peres sai em defesa de Neymar após expulsão no Santos: 'Pudemos ajudar ele'

Autor do gol que evitou a derrota do Santos para o Bahia, Luan Peres saiu em defesa de Neymar após o empate por 1 a 1 neste sábado, 24, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro destacou a importância do atacante para a equipe e tratou a reação santista, construída com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, como uma oportunidade de retribuir a contribuição do companheiro.

"Futebol é isso, Neymar sempre nos ajuda, hoje pudemos ajudar ele que não estava em campo", afirmou Luan Peres. O camisa 10 foi expulso antes do início da etapa final por cobrir a boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, em aplicação da regra conhecida como "lei Vini Jr.". Na confusão, ainda segurou Marcos Victor pelo pescoço.

Ao comentar o episódio, Luan mencionou o gesto com a mão, o tumulto e as declarações de Nestor, mas não confirmou o conteúdo das palavras atribuídas ao companheiro. Na saída para o intervalo, o meio-campista do Bahia havia acusado Neymar de desrespeitá-lo e de ofender o clube baiano. O santista já recebera cartão amarelo durante o primeiro desentendimento entre os dois.

"O empate foi maluco, somos um time de posse, o gramado dificultou", avaliou o defensor. Sob chuva e em um campo que prejudicava a circulação da bola, o Santos precisou buscar alternativas para reagir à vantagem construída por Luciano Juba. A solução apareceu aos 47 minutos do segundo tempo, quando Rollheiser cobrou escanteio aberto e Luan subiu acima da defesa para cabecear à esquerda de Ronaldo.

O gol levou o Santos aos 46 pontos e manteve em quatro a distância para o Bahia, que chegou a 50, na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe de Cuca volta a campo na quarta-feira, 28, às 19h30, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, sem Neymar, suspenso.