Stabile justifica salários atrasados no Corinthians e nega problemas com elenco

Após a derrota de virada diante do Vasco neste sábado (24), por 3 a 2, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se pronunciou sobre a fase da equipe e negou rixas com o elenco. No entanto, o dirigente não descartou problemas dos jogadores com outros membros da diretoria do clube.

"O relacionamento é muito bom. O presidente, não. Pode ser tido com outras pessoas, com o presidente, não. Eu estive o tempo todo com eles. Tenho um bom relacionamento com todos eles, com as lideranças. Conversamos todos os dias necessários. Estou sempre no CT e nunca aconteceu isso. O relacionamento é muito bom".

Questionado sobre os atrasos salariais, Stabile não confirmou prazos para a quitação das pendências e justificou os problemas de pagamento. Vale lembrar que o zagueiro Gabriel Paulista se pronunciou há duas semanas sobre o assunto e detonou a diretoria do Corinthians.

"Não estamos falando de transfer ban agora. Estamos falando de (direito de) imagem. Temos processos que estão sendo mudados, busca de novos recursos. Em virtude das bets pararem, temos trabalhado em outras frentes. Temos trabalhado muito em cima disso para tirar dinheiro. Temos previsão, sim, para esta semana, final de semana, semana seguinte… Devemos pagar algum direito de imagem e algum CLT".

A derrota diante do Vasco colocou a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Restam seis rodadas para o encerramento da competição e a equipe não vence há dez partidas no nacional. Apesar do cenário pessimista, o presidente não jogou a toalha e pediu união no Corinthians.

"Nada acabou. Temos que batalhar. Existe a união. A gente pediu a unidade e a união. Existe a unidade e a união entre o elenco e a diretoria. Muita gente fala que não existe, mas existe". "Vou continuar trabalhando e nada acabou. Vamos virar essa situação".

A má fase da equipe refletiu dentro da diretoria e, no início desta semana, o executivo de futebol Marcelo Paz teve a saída confirmada pelo Corinthians.

"O Marcelo Paz ficou muito incomodado por ter vazado o celular dele e da família, recebeu muitas mensagens de torcedores. Me chamou para uma reunião e eu disse que ele não poderia continuar da forma que estava".