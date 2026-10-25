Flávia Saraiva conquista medalha de bronze no Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva encerrou sua participação no Mundial de Ginástica Artística de 2026 com uma medalha de bronze. Neste domingo (25), a brasileira subiu ao pódio na final da trave, em Roterdã, na Holanda, e garantiu a segunda medalha do Brasil na competição.

Depois de uma semana de disputas, Flavinha acertou sua série e recebeu 14.300 pontos dos árbitros, sendo 6.1 de dificuldade e 8.2 de execução. A nota foi suficiente para colocar a brasileira na terceira posição, atrás apenas da argelina Kaylia Nemour e da chinesa Zhang Qingying.

As duas primeiras colocadas terminaram com a mesma pontuação, 14.566, mas Nemour ficou com o ouro por ter recebido uma nota maior de execução. A chinesa levou a prata.

A conquista deste domingo é a terceira medalha de Flávia em Campeonatos Mundiais e a segunda em provas individuais. Em 2023, a ginasta fez parte da equipe brasileira que conquistou uma inédita medalha de prata e também subiu ao pódio no solo, com o bronze.

O resultado coroou uma participação intensa de Flavinha no Mundial. Além de disputar os quatro aparelhos na fase classificatória, ela também competiu na final por equipes, em que o Brasil terminou na quinta posição, e na decisão do individual geral, encerrada em 12º lugar.

Com o bronze de Flávia, o Brasil se despede de Roterdã com duas medalhas. A primeira veio no sábado (24), quando Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto.

O próximo Mundial, em 2027, será importante para a seleção brasileira na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

RESULTADO FINAL DA TRAVE FEMININA

1. Kaylia Nemour (Argélia) - 14.566

2. Zhang Qingying (China) - 14.566

3. Flávia Saraiva (Brasil) - 14.300

4. Elena Colas (França) - 14.100

5. Manila Esposito (Itália) - 14.066

6. Skye Blakely (Estados Unidos) - 13.633

7. Qiu Qiyuan (China) - 13.633

8. Okamura Mana (Japão) - 12.666