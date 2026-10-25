Rayan e Evanilson marcam em vitória do Bournemouth sobre o Manchester United

O Manchester United continua em crise e perdeu mais uma partida pela Premier League, desta vez diante do Bournemouth, neste domingo (25), por 3 a 0, em pleno Old Trafford. A equipe visitante contou com gols dos brasileiros Rayan e Evanilson para sacramentar a vitória diante do gigante.
Com mais uma revés, o time de vermelho se aproxima da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas sete pontos. No próximo sábado (31), a equipe visita o Chelsea, no Stamford Bridge.
Por outro lado, o Bournemouth ultrapassa o próprio Manchester United e fica com a 13ª posição, com nove pontos somados. Também no sábado, o time recebe o Leeds United, no Vitality Stadium.
Essa derrota acontece poucos dias após a goleada para o Como, pela Champions League. Neste domingo, o técnico Michael Carrick sacou o capitão Bruno Fernandes da equipe titular. O português fez duras críticas ao clube após a partida na competição continental e perdeu a vaga entre os onze iniciais. O camisa 8 não saiu do banco de reservas.
O JOGO:
A primeira etapa foi de amplo domínio do Bournemouth, mesmo atuando fora de casa. Com menos posse de bola, o time comandado por Marco Rose teve o dobro de finalizações do Manchester United, seis contra três, e conseguiu converter a superioridade nas estatísticas em vantagem no placar.
Aos 37 minutos, James Tavernier cobrou falta e levantou a bola na segunda trave. O brasileiro Rayan apareceu atrás da defesa e se jogou para balançar as redes do Old Trafford. O atacante da seleção brasileira chegou ao 4º gol na temporada e anotou pela primeira vez na Premier League.
O time visitante demorou apenas quatro minutos para aumentar a vantagem sobre o gigante de Manchester. Evanilson tentou enfiar a bola no lado esquerdo, mas foi interceptado por Jean-Luc Yoro, que acabou se atrapalhando no lance. Truffert conseguiu roubar a bola do defensor e apenas rolou para Tavernier complementar.
Com a desvantagem no placar, o inglês Michael Carrick mexeu na equipe e colocou Matheus Cunha no intervalo, substituindo o belga Tielemans. O Manchester United conseguiu concentrar mais posse de bola e até conseguiu algumas finalizações, mas todas sem grandes dificuldades para Petrovic.
Aos 25 minutos da etapa complementar, o Bournemouth praticamente sacramentou a vitória com outro gol brasileiro. Desta vez, o centroavante Evanilson aproveitou o chutão do campo de defesa e ganhou o lance diante do arqueiro Lammens, que saiu todo atrapalhado da área. Sem goleiro, o camisa 9 chutou de longe e marcou um golaço no Old Trafford.