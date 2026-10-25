Flick diz que faltou frescor ao Barcelona em derrota para o Real: 'Não estávamos descansados'

O técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, disse estar desapontado com a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid neste domingo no Camp Nou, afirmou que faltou "frescor" ao time, mas que isso não é desculpa e que o importante agora é reagir.

"São duas derrotas e não estamos felizes. Estamos desapontados. O primeiro tempo não foi bom, melhoramos no segundo depois do empate em 1 a 1. Faltou-nos frescor. É a nossa primeira derrota na LaLiga", afirmou Flick, lembrando também do revés para o PSG pela Champions League. "Vínhamos de nove vitórias seguidas e isso acontece. Derrotas fazem parte do esporte. Temos que analisar e melhorar, e vamos melhorar. É importante reagir."

O técnico afirmou que a última semana foi complicada para o Barcelona. "Ficar três horas num avião em Sevilha, voltar para o hotel e depois ir para Paris. É muita coisa", lembrou Flick sobre os problemas de locomoção enfrentados pela equipe após a vitória sobre o Bétis na nona rodada de LaLiga. "Mas não quero falar disso quando perdemos e não aceito desculpas. Hoje não estávamos descansados e precisamos mudar isso."

Flick anunciou que os jogadores terão dois dias de folga depois do treino desta segunda-feira e cobrou responsabilidade dos comandados. "Quero que todos estejam descansados e tomem as decisões certas em relação à alimentação, sono e recuperação."

Ainda na liderança do Espanhol, o técnico do Barcelona disse não acreditar em um baque da equipe após a derrota para o rival. "Não creio que vá gerar dúvidas dentro da equipe. Todos conhecem a situação. Não jogamos o nosso melhor hoje, mas em jogos importantes, os detalhes decidem o resultado. É assim que a balança pende, e hoje a sorte não esteve do nosso lado."