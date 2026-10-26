Sempre alcança!

A queda do Fluzão na Libertadores ainda dói, mas Marcelo mantém a fé! Ídolo tricolor e campeão do torneio em 2023, o ex-lateral acredita que o clube está no caminho para levantar a taça novamente, apesar da eliminação para o Palmeiras na semifinal.

Em entrevista à Cazé TV, o craque disse que vê um futuro promissor. "Vai chegar uma hora que o Fluminense vai ganhar uma, duas, três... Tu vai ver. Disso, eu não tenho dúvidas", afirmou Marcelo, confiante de que a presença frequente entre os melhores do continente pode render frutos.

Revelado em Xerém, Marcelo estreou como profissional em 2005 e logo foi para o Real Madrid, onde ganhou cinco Champions. De volta às Laranjeiras em 2023, conquistou o Carioca e a Libertadores. Agora, mesmo de longe, segue na torcida para o Flu voltar ao topo da América!