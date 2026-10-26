Juventude mira G2 em duelo de opostos contra o Náutico no complemento da 35ª rodada da Série B

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B segue movimentando a tabela na noite desta segunda-feira (26), trazendo dois confrontos diretos que impactam diretamente as duas pontas da classificação. O principal destaque do dia é a disputa entre Juventude e Náutico, que entram em campo com objetivos completamente distintos nesta reta final de competição.

A bola rola a partir das 20h30 no Alfredo Jaconi, onde o Juventude recebe o Náutico motivado pelos resultados recentes da rodada. O time gaúcho aparece na tabela com 61 pontos e precisa exclusivamente de uma vitória dentro de casa para adentrar o G2 da Série B, selando matematicamente ao menos a sua presença no G6.

Por outro lado, o adversário contabiliza 43 e entra em campo sabendo que um triunfo fora de seus domínios liquida definitivamente qualquer risco de rebaixamento para a Série C.

Mais cedo, às 19h30, a Arena Independência recebe o embate entre América-MG e Cuiabá. Aparecendo na tabela com 47 pontos, o time mato-grossense tenta somar três pontos como visitante para se manter vivo na briga por uma vaga no G6, embora dependa de uma combinação de resultados por se tratar de chances matemáticas remotas.

Do outro lado, o time da casa amarga a vice-lanterna da competição com 20 pontos e já está matematicamente rebaixado, apenas cumprindo tabela na reta derradeira da divisão de acesso.

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será finalizada oficialmente na noite desta terça-feira (27). A partir das 20h, Ceará e Goiás se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, protagonizando mais um duelo de opostos no fechamento da jornada.