CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Neymar: 'Tapou a boca e foi confrontar o adversário'

Sávio Pereira Sampaio não viu Neymar tapando a boca em discussão com Rodrigo Nestor após as equipes voltarem do intervalo na Vila Belmiro. O astro santista estava muito incomodado com o volante do Bahia, com o qual já tinha discutido no primeiro tempo. O árbitro foi alertado pelo VAR, em áudio revelado pela CBF nesta segunda-feira, antes de expulsão o camisa 10.

Enquanto tentava reorganizar o recomeço da partida, Sávio ouviu os jogadores do Bahia, entre eles Rodrigo Nestor, que Neymar havia tapado a boca para enfrentá-lo. O árbitro diz que n]ao viu e coloca a mão no ponto para ouvir o VAR. Foram duas recomendações sobre o corrido.

Primeiro, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, o responsável pelo árbitro de vídeo, é quem dá o alerta. Logo depois é a assistente do VAR, Andrea Izaura Maffra Marcelino, quem dá o alerta.

"Sávio, olha aí o Neymar está fazendo gracinha com o Nestor", disse Paulo Renato. Andrea reforça o descontrole do santista. "Foi de novo. Tá colocando a mão na boca. O jogador tá apontando (Nestor entrega Neymar)."

É nesse momento que Sávio admite aos jogadores visitantes não ter visto o lance e volta a falar com os auxiliares após pedir para todos saírem de perto. "O Nestor está questionando aqui... Calma aí, calma aí. Olha só, cabine, cabine, Paulo. Estão questionando aqui a mão na boca do Neymar. Vê se houve alguma ofensa", pediu, logo ouvindo possivelmente do camisa 10 que a etapa não tinha começado. "O jogo está rolando, normal", explicou.

"Sávio, o Neymar coloca a mão na boca. Ofensa não sei se houve porque ele coloca a mão na boca. Se você quiser eu tenho as imagens para uma revisão. Eu tenho a imagem clara dele tapando a boca. É passível de uma revisão", recomendou Paulo Renato.

A Lei Vini Jr., implantada pela Fifa, ordena que jogadores sejam expulsos por colocarem a mão na boca em momento de discussão para coibir, ofensas, homofobia, racismo ou mesmo provocações em casos de discussão. E essa é a dúvida do quarteto.

"Tem que ver o que o jogador fala que ele falou para ver se está dentro do protocolo", advertiu Andrea. O também assistente do VAR, Daniel Victor Costa Silva, reforçou: 'Você tem que ver se a mão na boa é no momento de confusão porque a mão na boca só é cartão em momento de confusão."

Sávio, então, entra em ação. "Foi confusão. Ok, o jogador tapou a boca e foi confrontar o seu adversário. Decisão: cartão vermelho." disse, antes de atravessar o gramado da Vila Belmiro para exibir vermelho ao jogador do Santos, que saiu prometendo "pegar" Nestor e falando em "safadeza".

"A gente estava na resenha ali no meio de campo, brincando, dando risada um com outro, daí fui falar com o Nestor, pô, tipo assim, eu errei mesmo de ter colocado a mão na boca, mas nem tinha falado nada e ele já tinha levantado a mão. É a maior safadeza do futebol. Mas eu vou pegar o Nestor ainda", protestou o camisa 10 ao caminhar em caminho do vestiário.

Câmeras flagraram Neymar desferindo ofensas ao volante após ter levado uma entrada mais dura. Chamou Nestor de "merda" e de "otário". Ainda empurrou o técnico do Bahia, Rogério Ceni, mostrando enorme descontrole.

Com o vermelho direto - já havia recebido o terceiro amarelo - Neymar desfalca o Santos em duas partidas e pode ter abreviado seu Brasileirão, já que deve ser indiciado e julgado no STJD sob risco de até seis jogos de suspensão, restando seis rodadas.