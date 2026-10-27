Fluzão vai dar tchau para Alisson!

O ciclo de Alisson no Fluminense está perto do fim! Emprestado pelo São Paulo até dezembro, o volante não deve seguir mais nas Laranjeiras. O Tricolor das Laranjeiras não pretende pagar R$ 15 milhões para ficar com o jogador, que deve voltar ao Tricolor paulista.

Contratado em março a pedido de Luis Zubeldía, Alisson não engrenou. Lesões atrapalharam sua sequência; foram só 12 jogos e uma assistência. O volante perdeu espaço até com o técnico que pediu sua chegada e nem atuou sob o comando de Marcão. Sem convencer, deve arrumar as malas ao fim do empréstimo.