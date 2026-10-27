PSG bate o Flamengo e vence prêmio de melhor clube do mundo

O PSG, da França, foi eleito o melhor time do mundo na cerimônia da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football. Entre o avassalador Bayern de Munique, o vice-campeão europeu Arsenal e o dominante norueguês Bodo/Glimt, o Flamengo figurou entre os indicados ao prêmio, após os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Porém, pelo segundo ano seguido, o time francês levou a melhor.

Na última temporada, 2025/26, o PSG faturou o bicampeonato da Liga dos Campeões, em cima do Arsenal, da Inglaterra. A conquista veio nos pênaltis, com um 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Zagueiro da seleção brasileira, Gabriel Magalhães foi o único a desperdiçar sua cobrança pelo lado dos ingleses na disputa. Além disso, o clube deu sequência à hegemonia no Campeonato Francês. Com este troféu, embalou pentacampeonato seguido e ampliou vantagem no topo do ranking de títulos da liga, somando 14, quatro a mais que o Saint-Étienne.