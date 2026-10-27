Top-30 da Bola de Ouro

1º Harry Kane Bayern de Munique
2º Mbappé Real Madrid
3º Lamine Yamal Barcelona
4º Rodri Manchester City
5º Messi Inter Miami
6º Kvaratskhelia PSG
7º Ousmane Dembelé PSG
8º Haaland Manchester City
9º Michael Olise Bayern de Munique
10º Fabián Ruiz PSG
11° Bellingham Real Madrid
12° Cubarsí Barcelona
13° Hakimi PSG
14º Vitinha PSG
15º Rice Arsenal
16º Ferran Torres PSG
17º Vini Jr Real Madrid
18º Cucurella Real Madrid
19º João Neves PSG
20º Pacho PSG
21º Gabriel Magalhães Arsenal
22º Lautaro Martínez Inter de Milão
23º Nuno Mendes PSG
24º Luis Diaz Bayern de Munique
25º Marquinhos PSG
26º Upamecano Bayern de Munique
27º Bruno Fernandes Manchester United
28º Quiñones Al Qadsiah
29ºSaliba Arsenal
30º Sadio Mané Al Nassr