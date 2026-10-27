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Esportes

Top-30 da Bola de Ouro

1º Harry Kane Bayern de Munique

2º Mbappé Real Madrid

3º Lamine Yamal Barcelona

4º Rodri Manchester City

5º Messi Inter Miami

6º Kvaratskhelia PSG

7º Ousmane Dembelé PSG

8º Haaland Manchester City

9º Michael Olise Bayern de Munique

10º Fabián Ruiz PSG

11° Bellingham Real Madrid

12° Cubarsí Barcelona

13° Hakimi PSG

14º Vitinha PSG

15º Rice Arsenal

16º Ferran Torres PSG

17º Vini Jr Real Madrid

18º Cucurella Real Madrid

19º João Neves PSG

20º Pacho PSG

21º Gabriel Magalhães Arsenal

22º Lautaro Martínez Inter de Milão

23º Nuno Mendes PSG

24º Luis Diaz Bayern de Munique

25º Marquinhos PSG

26º Upamecano Bayern de Munique

27º Bruno Fernandes Manchester United

28º Quiñones Al Qadsiah

29ºSaliba Arsenal

30º Sadio Mané Al Nassr

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