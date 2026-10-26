Mesmo rebaixado, América-MG vence o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Independência

Embora já esteja rebaixado para a Série C em 2027, o América-MG espera terminar a competição na Série B com dignidade. Nesta segunda-feira venceu por 1 a 0 o Cuiabá na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada. Pela primeira vez, o Coelho conquistou duas vitórias seguidas, porque na rodada anterior tinha vencido o Operário-PR, também pela contagem mínima.

Apesar do belo gol marcado por Segovinha na etapa final, os mineiros, que também vivem uma crise fora de campo, chegaram aos 23 pontos e seguem na vice-lanterna, nove pontos atrás do Londrina, 18º colocado.

Por outro lado, o Cuiabá perdeu três posições, mas vive uma situação confortável nesta reta final e aparece com 47 pontos, em 13º lugar, sem mais riscos de rebaixamento. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória, sendo a terceira derrota.

Na primeira etapa, as equipes apresentaram um nível baixo de futebol, o que se refletiu no placar, que terminou em branco após 47 minutos de jogo. Tanto América-MG quanto Cuiabá enfrentaram dificuldades para construir jogadas trabalhadas, de pé em pé, e superar as respectivas defesas.

Na volta do intervalo, o cenário mudou, e o Cuiabá conseguiu ter mais volume de jogo. Mas os mineiros, que viviam um momento complicado na partida, conseguiram abrir o placar aos 13 minutos, com um belo gol de Segovinha. Em uma rara estocada no contra-ataque, Guilherme Parede acionou o atacante pelo lado esquerdo, que dominou, invadiu a área e mandou uma bomba de perna esquerda no ângulo.

Daí em diante, o América-MG se postou ainda mais defensivamente e ofereceu a bola aos mato-grossenses. Os visitantes seguiam com ampla posse, trocando passes de um lado para o outro na frente da área e apostando em cruzamentos e finalizações de fora da área. Mas o goleiro Bruno Brígido esteve atento, fez três boas defesas e garantiu a vitória.

Sem muito mais pelo que disputar nestas três últimas partidas, as equipes voltam a campo no próximo domingo (1º), pela 36ª rodada. O América-MG faz um duelo de rebaixados e encara o Londrina fora de casa, no estádio VGD, às 16h, enquanto o Cuiabá volta à Arena Pantanal e, com o apoio de seu torcedor, recebe o São Bernardo.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 CUIABÁ

AMÉRICA-MG - Bruno Brígido; Rafa Barcelos, Ricardo Silva, Luca Sosa (Emerson (Otávio) ) e Ostchega; Felipe Amaral (Eduardo Person), Barreto e Segovinha; Paulo Victor (Luidy), Willian Bigode (Elizari) e Guilherme Parede. Técnico: Moacir Júnior.

CUIABÁ - João Carlos; Igor Inocêncio, João Basso (Calebe), Luís Soares e Eric Melo (Gui Mansano); Raul, Luiz Otávio (David Miguel) e Weverson (Lorenzo); Kauan Cristtyan, Eliel (Jean Dias) e Vinícius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros.

GOL - Segovinha, aos 13 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Silva (América-MG) Luís Soares (Cuiabá).

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).